Volvo готовит новый флагманский кроссовер XC100

На конференции, организованной премиальным шведско-китайским брендом для дилеров в Лас-Вегасе, были раскрыты планы Volvo по выводу на рынок сразу двух новых моделей. Об этом сообщает издание Automotive News. Речь идет о кроссоверах под названием Volvo XC100 и C40.

Итак, флагманскую эстафетную палочку XC90 передаст паркетнику, построенному на одной с ним платформе SPA. А вместе с ней — в наследство основные узлы и агрегаты. Но новинка будет длиннее приблизительно на 180 мм и шире — на 13 мм. Модель представят в версии с семью креслами и в шестиместной конфигурации салона. Новинка обещает роскошный интерьер и самые продвинутые автотехнологии. Но премьеру авто придется еще подождать: она запланирована на вторую половину 2023 года.

Те, кому удалось побывать на дилерском мероприятии и увидеть автомобиль, назвали его «XC90 и Rolls-Royce Cullinan в одном флаконе».

Компактный Volvo C40 в купеобразном кузове построят на той же «тележке», что и XC40, и оснастят электрической силовой установкой. Автомобиль, чьи продажи рассчитаны на 8000 экземпляров в год, увидит свет во втором полугодии 2021 года.

Между тем, шведы обновили седан Volvo S90 и универсал V90. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», модели получили несколько новых штрихов в экстерьере, моторы, работающие с 48-вольтовыми стартер-генератором, и колесные диски свежего дизайна.