Ограбят водителя, «разденут» машину: какие преступления против автомобилистов расцветут из-за самоизоляции

Довольно скоро при жизни без зарплаты у огромной массы людей в Москве и Подмосковье просто физически кончатся деньги. Причем, речь может зайти о миллионах голодных. В результате подскочат показатели именно уличной преступности, поскольку на криминальный путь встанут не профессиональные бандиты, а дилетанты-любители. И автомобилистов такое развитие событий затронет в первую очередь. В сфере угонов, скорее всего, никаких ухудшений не предвидится. Полицейские камеры на каждом углу и пропуска для перемещения по городу уже свели к минимуму этот вид криминального бизнеса в столице.

Однако массовое безденежье приведет к росту «доступных каждому» правонарушений. Во-первых, вполне может подскочить банальный грабеж автомобилистов, приехавших за покупками в магазин или домой — при выходе из машины, особенно в вечернее время, когда улицы почти вымирают из-за самоизоляционой истерии.

Во-вторых, вполне может расцвести бывший крайне распространенным в 90-е и начало 2000-х промысел по разукомплектованию припаркованных в спальных микрорайонах легковушек. Статистика случаев съема под покровом ночи с чужих машин зеркал, фар и даже дверей со стеклами может просто зашкалить. Другое дело, что она наберет обороты позже — когда ограничения начнут снимать, на дорогах машины станут чаще попадать в аварии, а денег на приобретение фирменных запчастей у народа сильно поубавится.