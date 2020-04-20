Ограбят водителя, «разденут» машину: какие преступления против автомобилистов расцветут из-за самоизоляции

Довольно скоро при жизни без зарплаты у огромной массы людей в Москве и Подмосковье просто физически кончатся деньги. Причем, речь может зайти о миллионах голодных. В результате подскочат показатели именно уличной преступности, поскольку на криминальный путь встанут не профессиональные бандиты, а дилетанты-любители. И автомобилистов такое развитие событий затронет в первую очередь. В сфере угонов, скорее всего, никаких ухудшений не предвидится. Полицейские камеры на каждом углу и пропуска для перемещения по городу уже свели к минимуму этот вид криминального бизнеса в столице.
Однако массовое безденежье приведет к росту «доступных каждому» правонарушений. Во-первых, вполне может подскочить банальный грабеж автомобилистов, приехавших за покупками в магазин или домой — при выходе из машины, особенно в вечернее время, когда улицы почти вымирают из-за самоизоляционой истерии.
Во-вторых, вполне может расцвести бывший крайне распространенным в 90-е и начало 2000-х промысел по разукомплектованию припаркованных в спальных микрорайонах легковушек. Статистика случаев съема под покровом ночи с чужих машин зеркал, фар и даже дверей со стеклами может просто зашкалить. Другое дело, что она наберет обороты позже — когда ограничения начнут снимать, на дорогах машины станут чаще попадать в аварии, а денег на приобретение фирменных запчастей у народа сильно поубавится.
Как бы то ни было, но уже сейчас можно с уверенностью говорить, что через месяц-полтора автомобилистов Москвы и Подмосковья ожидают очень «интересные» времена. Впрочем, для некоторых граждан они уже настали: вот пара наводящих на размышление случаев, произошедших несколько дней назад.
Один из них оказался увековечен с помощью видеокамеры, встроенной в домофон. Тогда несколько приезжих из Узбекистана, как сообщили в ГУВД Москвы, избили и попытались ограбить двоих мужчин неподалеку от метро «Динамо» в Москве и скрылись. Одного задержали, других ищут. А совсем недавно небезызвестная журналистка Екатерина Пряник сообщила в соцсетях, что ее попытались также «взять на гоп-стоп», когда она имела неосторожность вечером пойти в магазин. Мигранты это были или нет, точно сказать невозможно — темновато было, да и паспорта они не предъявляли.
По паре фактов делать глобальные выводы, мы, конечно, не будем, но умного человека они задуматься заставят. Причем заставят, несмотря на официальные уверения МВД, что по данным на 15-е апреля, цитируем, «количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования — на 31,1%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%».
Это все здорово с точки зрения цифр в рапортах, но надо помнить, что только официально зарегистрированных мигрантов в Москве — 1,6 млн. В Подмосковье — 340 000. А сколько, помимо них, рядом с нами болтается нелегалов — одному черту известно. И далеко не все они заняты уборкой мусора и на стройках. Последние, кстати, тоже приостановлены из-за коронавируса.
Масса приезжих граждан, как, впрочем, и сотни тысяч россиян, живущих в московской агломерации, были заняты в торговле и сфере обслуживания, предприятия которой сейчас поставлены на «паузу». На жизнь в течении 20 дней, прошедших с момента объявления президентом нерабочих дней, у них, судя по всему, денег еще хватило. А что будет дальше? Например, если власти, как уже прогнозирует ряд экспертов, продлят режим самоизоляции в регионе еще на месяц, аж до 30 мая? По крайней мере, московским врачам, судя по неофициальной информации, спецпропуска уже продлили до этой даты.