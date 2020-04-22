В России отзывают Mercedes-Benz G-класса из-за проблем с проводкой

У 494 внедорожников Mercedes-Benz G-класса, собранных с мая по ноябрь 2018 года, нашли серьезный дефект: в передних дверях могут быть неправильно проложены электропровода. Проблема решается в условиях официального сервиса, где поправят жгуты или же заменят на новые, если старые были повреждены.

Представители бренда, сообщив владельцам о неисправности, пригласят на ремонт. Самостоятельно о том, подпадает ли конкретный автомобиль под отзыв можно на сайте Росстандарта, где в разделе «Сервисы» имеется интерактивный поиск сервисных мероприятий по VIN.

Отметим, что из-за ограничений, введенных правительством в борьбе с коронавирусной пандемией, дилерские центры в большинстве регионов сегодня приостановили свою работу. Поэтому привезти авто в сервис для исправления дефекта можно будет только после того, как закончатся вынужденные выходные.

Напомним, что на днях немецкая марка инициировала еще один добровольный отзыв. Под него, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», попали автомобили Mercedes-Benz E-класса, S-класса, G-класса, а также AMG GT из-за бракованных турбокомпрессоров.