«Заряженный» Mercedes-Benz G-класса станет пикапом

Тюнингованная новинка, построенная из внедорожника Mercedes-AMG G 63, получила имя Brabus 800 Adventure XLP, где число 800 говорит о мощности мотора. Да-да, мастера «разогрели» четырехлитровый бензиновый V8 с 585 до 800 л. с. (1000 Нм максимального крутящего момента).

Первой сотни на спидометре доработанный внедорожник достигает за 4,8 с. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Разработчикам пришлось скинуть этот параметр на 10 км/ч из-за высоко расположенного центра тяжести авто.

Ведь клиренс 800 Adventure XLP вырос до 490 мм. Этому поспособствовала не только модернизированная подвеска, но и 22-дюймовые «боевые» шины. В длину «проходимец» растянулся до 5310 мм (+689 мм), а колесная база выросла на 500 мм. За счет увеличенных карбоновых колесных арок автомобиль стал шире на 116 мм.