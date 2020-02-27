«Заряженный» Mercedes-Benz G-класса станет пикапом

Тюнингованная новинка, построенная из внедорожника Mercedes-AMG G 63, получила имя Brabus 800 Adventure XLP, где число 800 говорит о мощности мотора. Да-да, мастера «разогрели» четырехлитровый бензиновый V8 с 585 до 800 л. с. (1000 Нм максимального крутящего момента).
Первой сотни на спидометре доработанный внедорожник достигает за 4,8 с. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч. Разработчикам пришлось скинуть этот параметр на 10 км/ч из-за высоко расположенного центра тяжести авто.
Ведь клиренс 800 Adventure XLP вырос до 490 мм. Этому поспособствовала не только модернизированная подвеска, но и 22-дюймовые «боевые» шины. В длину «проходимец» растянулся до 5310 мм (+689 мм), а колесная база выросла на 500 мм. За счет увеличенных карбоновых колесных арок автомобиль стал шире на 116 мм.
В задней части «Гелика» появилась открытая грузовая платформа. Кроме того, авто снабдили экспедиционным багажником на крышу с четырьмя светодиодными «люстрами» и силовым передним бампером с лебедкой. К авто прилагается мощный квадрокоптер, умещающийся как раз в грузовой части авто.
Компания Brabus уже назвала ценник на новинку. Тот экземпляр, что приедет на моторшоу, оценивается в 666 386 евро — почти в 47 900 000 рублей по актуальному курсу. За «вездеход» в версии First Edition немцы назначили прайс в 575 630 евро (41 400 000 рублей). Для сравнения, обычный Mercedes-AMG G 63 можно приобрести за 13 830 000 «деревянных».