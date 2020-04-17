5 самых бессмысленных и странных поступков водителей, вызванных пандемией коронавируса

Первым номером, как наиболее яркая и чаще всего встречающаяся коронавирусная странность, идет появившаяся у многих водителей манера находиться в медицинской маске за рулем своего авто, даже если человек едет в машине один.

НАМОРДНИК

Речь тут не о таксистах, которые по работе вынуждены постоянно носить этот намордник, а именно о пилотах личного транспорта. Ну кто может начихать на тебя, сидящего в собственной машине?! Не иначе, народ всерьез верит, будто коронавирус зловеще витает над каждым шоссе (или пачками вываливается прямо на ходу из впереди идущих машин!) и предательски проникает в салон твоего авто через систему вентиляции…

ПЛЕНКА ВО СПАСЕНЬЕ

Другой пример противоинфекционного сумасшествия эпохи COVID-19 попадается на глаза реже. Возможно, отчасти потому, что заметить его можно лишь у припаркованного транспорта. Речь о том, что некоторые водители стали обматывать руль и рукоятку КП упаковочной пленкой. То ли чтобы предательский коронавирус с рук не впитался в пластик и кожу их машины (и что с того?), то ли для упрощения санитарной обработки салона. Непонятно.