5 самых бессмысленных и странных поступков водителей, вызванных пандемией коронавируса

Первым номером, как наиболее яркая и чаще всего встречающаяся коронавирусная странность, идет появившаяся у многих водителей манера находиться в медицинской маске за рулем своего авто, даже если человек едет в машине один.
НАМОРДНИК
Речь тут не о таксистах, которые по работе вынуждены постоянно носить этот намордник, а именно о пилотах личного транспорта. Ну кто может начихать на тебя, сидящего в собственной машине?! Не иначе, народ всерьез верит, будто коронавирус зловеще витает над каждым шоссе (или пачками вываливается прямо на ходу из впереди идущих машин!) и предательски проникает в салон твоего авто через систему вентиляции…
ПЛЕНКА ВО СПАСЕНЬЕ
Другой пример противоинфекционного сумасшествия эпохи COVID-19 попадается на глаза реже. Возможно, отчасти потому, что заметить его можно лишь у припаркованного транспорта. Речь о том, что некоторые водители стали обматывать руль и рукоятку КП упаковочной пленкой. То ли чтобы предательский коронавирус с рук не впитался в пластик и кожу их машины (и что с того?), то ли для упрощения санитарной обработки салона. Непонятно.
Если ты уж настолько запуган коронавирусной пропагандой и боишься всего и вся, проще перед посадкой в машину просто взять и протереть руки заранее припасенной дезинфицирующей салфеткой. Это уж точно эффективнее обработки всего салона.
ПЕРЧАТОЧНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ
Следующее коронавирусное помешательство касается перчаток. Если приглядеться к окружающим тебя автомобилистам, то увидишь, что многие из них теперь постоянно носят перчатки. Кто-то кожаные, а большинство — одноразовые латексные.
Причем практически не снимают их после выхода на улицу — управляя машиной, расплачиваясь на АЗС, разговаривая по телефону, залезая в карманы одежды за ключом и в прочих подобных случаях. А потом приходят домой, снимают перчатки и своим сохраненными в чистоте пальцами бесстрашно хватаются за тот же телефон, ключи, сумки-портфели, принесенные с улицы… Видимо, такие «чистюли» считают, что чудовищно-опасный вирус живет только на улице, а в квартиру он — ни-ни.
МНОГО РАЗ — КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ
С одноразовыми перчатками связан еще один поведенческий казус. Очень многие водители, боящиеся подцепить «корону», пользуются ими так. Перед выходом из машины по каким-то делам одевают их, а по возвращении снимают с рук этот пластик и кладут в салоне поблизости от себя — до следующего выхода в окружающую действительность.
Хотя при этом столь нежеланная зараза получает массу возможностей переползти не только на поверхности салона авто, но и непосредственно на руки человека — когда он снимает-одевает перчатки.
ВНЕСИСТЕМНАЯ ДИСПОЗИЦИЯ
Коронавирусная реальность с ее ограничениями на передвижение, карантинами, спецпропусками, штрафами и прочими «прелестями» со стороны государства, кое-кому открыла глаза на существование в нашей стране самого настоящего «Большого брата».
По этой причине некоторые граждане озаботились задачей избавиться от цифровой слежки. Кое-кто стал возить свой телефон, завернутым в фольгу — чтобы его машину не отслеживали по сигналам базовых станций сотового оператора. А кто-то принял за правило расплачиваться в магазинах и АЗС только наличными — так твои перемещения не «сосчитают» через банковские сервисы.
На самом деле это бесполезно — полицейские камеры, понатыканные на дорогах страны, прекрасно справляются и с функцией слежения за гражданами.