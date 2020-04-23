Стал известен ценник на первый пикап Hyundai

Технические характеристики новейшего Hyundai Santa Cruz пока не раскрыты. Но по предварительным данным, он сгодится только для перевозки габаритных, но не очень тяжелых грузов. Например, прекрасно подойдет для транспортировки спортинвентаря — горных велосипедов или байдарок. А для увесистых кирпичей и досок пикап предназначен не будет. Во всяком случае, об этом сообщает издание CarAndDriver, ссылаясь на инсайдерские источники.
Ожидается, что Santa Cruz поступит к дилерам не раньше 2021 года, если, конечно, кризис в автомобильной промышленности, вызванный коронавирусной пандемией, не внесет коррективы в планы автостроителя. Ценник на новику будет начинаться приблизительно от 25 000 долларов (без малого 1 860 000 рублей по актуальному курсу валют).
Как сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», автомобиль начнут собирать на американском заводе в штате Алабама на соседней линии с кроссовером Hyundai Santa Fe. У него же пикап позаимствует некоторые узлы и агрегаты, например, моторы.
Напомним, что Santa Fe фигурирует и в российской продуктовой линейке марки. Паркетник оснащен 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 188 л. с., а кроме того в ассортименте авто имеется 249-сильный бензиновый движок и дизель на 2,2 л с отдачей в 200 «лошадей». Ценник стартует от 2 119 000 рублей за авто 2019 года производства.