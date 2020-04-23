Стал известен ценник на первый пикап Hyundai

Технические характеристики новейшего Hyundai Santa Cruz пока не раскрыты. Но по предварительным данным, он сгодится только для перевозки габаритных, но не очень тяжелых грузов. Например, прекрасно подойдет для транспортировки спортинвентаря — горных велосипедов или байдарок. А для увесистых кирпичей и досок пикап предназначен не будет. Во всяком случае, об этом сообщает издание CarAndDriver, ссылаясь на инсайдерские источники.

Ожидается, что Santa Cruz поступит к дилерам не раньше 2021 года, если, конечно, кризис в автомобильной промышленности, вызванный коронавирусной пандемией, не внесет коррективы в планы автостроителя. Ценник на новику будет начинаться приблизительно от 25 000 долларов (без малого 1 860 000 рублей по актуальному курсу валют).