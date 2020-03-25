Обновленный Hyundai Santa Fe вывели на испытания

Снимки, опубликованные на корейском форуме Naver, говорят о том, что Hyundai Santa Fe сильно изменится внешне. Как минимум, авто обзаведется новой двухэтажной головной оптикой, другими фонарями и перелицованной решеткой радиатора, а также колесными дисками в свежем исполнении.

Не исключено, что «Санта» после обновления подрастет в габаритах. Ожидается, что помимо модификаций с классическими моторами модель получи две гибридные версии — с возможностью подзарядки от внешней сети и без оной.