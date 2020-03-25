Обновленный Hyundai Santa Fe вывели на испытания

Снимки, опубликованные на корейском форуме Naver, говорят о том, что Hyundai Santa Fe сильно изменится внешне. Как минимум, авто обзаведется новой двухэтажной головной оптикой, другими фонарями и перелицованной решеткой радиатора, а также колесными дисками в свежем исполнении.
Не исключено, что «Санта» после обновления подрастет в габаритах. Ожидается, что помимо модификаций с классическими моторами модель получи две гибридные версии — с возможностью подзарядки от внешней сети и без оной.
Южнокорейские СМИ утверждают, что сборка первых рестайлинговых Santa Fe стартует уже в мае. А по непроверенным данным, к российским покупателям новинка приедет к концу 2020 года. Но пандемия китайского коронавируса может внести коррективы и сдвинуть эти сроки.
Напомним, что сегодня в нашей стране представлен Hyundai Santa Fe с бензиновыми моторами — на выбор: 2,4-литровым мощностью 188 л. с. и 249-сильным объемом 3,5 л. Первый агрегатируется с шестиступенчатым «автоматом», второй — с АКП о восьми скоростях. В арсенале есть и дизель — на 200 «лошадей». Он тоже сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.