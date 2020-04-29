FIAT возобновил производство автомобилей

Концерн Fiat Chrysler Automobiles вновь запускает конвейеры предприятия Sevel — завода, совместного с PSA Group, собирающего коммерческий транспорт для международного рынка. На рабочие места вернулись 6000 сотрудников с соблюдением всех мер безопасности, включая проверку температуры у персонала, соблюдение дистанции и санитарную обработку.

Кроме большого завода в Атессе частично вернулись к жизни предприятия в Кассино, Помильяно, Термоли и Мирафиори. Там изготавливают автокомпоненты, необходимые для производства в Sevel. Все условия для безопасной работы создавались вместе с профсоюзными организациями на основании официальных договоренностей.

В России тоже запустили сборочные линии на некоторых автомобильных предприятиях. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», к производству машин вернулись ГАЗ, УАЗ, KамАЗ, Ford и Mazda, а также Hyundai и АВТОВАЗ. Правда, волжане продлят производственные каникулы до 18 мая.