Какой очиститель узлов и агрегатов авто лучше всего использовать при ремонте машины

Пространственно-временные ограничения, с которыми нам сегодня приходится мириться из-за требований санитарной самоизоляции, лишает многих автовладельцев возможности обращаться в дилерские сервис-центры или автомастерские, чтобы провести сезонное обслуживание или ремонт своих «железных коней». В этом смысле владельцам гаражей и загородных участков, коих в нашей стране сотни тысяч, повезло значительно больше.
В границах отмеченных «объектов личной собственности» их хозяева совершенно вольны в своих действиях, чем, собственно, многие автолюбители и пользуются, что называется, по полной, самостоятельно меняя на машинах технические жидкости, фильтры, колодки, свечи зажигания и прочие автомобильные расходники. Наиболее рукастые водители даже умудряются в таких условиях выполнять своими силами несложный ремонт подвески, узлов тормозной системы или электрики.
Однако при всем потребительском удобстве и «свободе творчества», которым характеризуется любой гаражный автосервис, в нем присутствует и определенный элемент дискомфорта. И обусловлен он очевидной необходимостью «борьбы» с загрязнением всего того, что находится под капотом или под днищем автомобиля. Согласитесь, тут нельзя припомнить ни одной сервисной процедуры, которую можно было выполнить без предварительной очистки тех или иных узлов или деталей.
Именно поэтому среди автохимических сервисных препаратов, пользующихся популярностью у водителей, в настоящее время представлен широкий спектр специализированных продуктов, предназначенных для удаления грязи с конкретных узлов, например, с исполнительных механизмов тормозной системы, проводов и распределителей системы зажигания или, скажем, с деталей впускного тракта. Подавляющее большинство этих средств, как правило, представлено спреями или аэрозольными составами.
Разнообразие подобных сервисных аэрозолей, безусловно, дело хорошее, однако это обстоятельство зачастую вынуждает автовладельцев приобретать для обслуживания машины сразу несколько узкоспециализированных продуктов. Альтернативой этому (причем куда менее затратной) стало появление на рынке так называемых универсальных очистителей, с помощью которых можно выполнить превентивную обработку практически всех видов систем и узлов, подвергшихся загрязнениям.
Кстати, такие препараты сегодня представлены не только зарубежными, но и отечественными брендами, причем последние часто составляют достойную конкуренцию именитым «иностранцам». Показательный пример — универсальный быстрый очиститель нового поколения марки Ruseff, уже успевший получить положительные отзывы многих российских автовладельцев. Этот отечественный аэрозоль специально создавался как вспомогательное средство при выполнении монтажных и авторемонтных работ.
Новинка представляет собой высокоэффективный препарат для чистки и обезжиривания различных деталей, узлов и агрегатов. В частности, продукт может с успехом применяться при обслуживании тормозов и сцепления, ремонте двигателя, различных типов трансмиссий, а также элементов подвески. Одним словом, при любых автослесарных работах, требующих предварительной очистки и обезжиривания деталей. В состав продукта входит алифатический растворитель, благодаря чему аэрозоль практически моментально проникает в структуру различных грязевых отложений, будь то ржавчина, маслянистый или солевой налет, следы битума, остатки смол и смазок.
Важный момент: все растворенные загрязнения удаляются с обрабатываемой поверхности очень быстро. Данное качество достигается за счет мощного механического воздействия аэрозольной струи, формируемой углекислым газом, закачанным в баллон. При этом струя получается узконаправленной, что исключает необходимость использования длинной распыляющей трубочки. Сам же аэрозоль после обработки быстро и без следа испаряется.