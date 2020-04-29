Какой очиститель узлов и агрегатов авто лучше всего использовать при ремонте машины

Пространственно-временные ограничения, с которыми нам сегодня приходится мириться из-за требований санитарной самоизоляции, лишает многих автовладельцев возможности обращаться в дилерские сервис-центры или автомастерские, чтобы провести сезонное обслуживание или ремонт своих «железных коней». В этом смысле владельцам гаражей и загородных участков, коих в нашей стране сотни тысяч, повезло значительно больше.

В границах отмеченных «объектов личной собственности» их хозяева совершенно вольны в своих действиях, чем, собственно, многие автолюбители и пользуются, что называется, по полной, самостоятельно меняя на машинах технические жидкости, фильтры, колодки, свечи зажигания и прочие автомобильные расходники. Наиболее рукастые водители даже умудряются в таких условиях выполнять своими силами несложный ремонт подвески, узлов тормозной системы или электрики.