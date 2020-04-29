Почему Россия неожиданно стала самым крупным рынком для Renault

Группа Renault опубликовала квартальный отчет по продажам, где приводятся результаты реализации новых машин марки в разных регионах. Из документа следует, что в России было продано больше автомобилей компании, нежели на родине. Так, наши соотечественники взяли 115 713 авто с долей рынка в 29%, а французы купили 110 467 экземпляров (доля — 24,4%).

Такая странная картина «нарисовалась», потому что Renault Group также учитывает продажи автомобилей марки LADA, входящей в группу. Так все встает на свои места: АВТОВАЗ реализовал 83 657 машин, включая внедорожник Chevrolet Niva, перешедший под крыло Волжского завода, а авто марки Renault разошлись тиражом в 32 056 экземпляров. Правда, и во французскую отчетность вошли результаты не только бренда Renault, а также Dacia и Alpine.

Внезапное лидерство нашей страны объясняется еще и тем, что автомобильный рынок в Европе в марте буквально рухнул, показав отрицательную динамику в 26,2%. А в нашей стране продажи выросли на 4%. Дело в том, что ограничительные противокоронавирусные меры в европейских странах ввели несколько раньше, нежели в России. Так что сильное падение у нас покажут апрельские автопродажи.