Почему в марте неожиданно выросли продажи новых машин

В марте российские дилеры, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), отдали в руки покупателей 162 321 автомобиль, что на 4% больше, нежели годом ранее. Причем следует учитывать и тот факт, что в конце месяца ритейлеры вынуждены были закрыть свои шоу-румы на «коронавирусные» выходные, и продажи резко сбавили обороты.

- Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж, — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Так что объясняется спонтанный рост реализации довольно просто. Из-за падения рубля цены на автомобили начали расти словно на дрожжах, поэтому люди стали вкладывать средства в покупку автомобилей. И те, кто откладывал приобретьение машины, без промедления пошли к дилерам.

А вот в апреле продажи определенно провалятся: каникулы продлятся до конца апреля. И лучшие результаты покажут те, кто успел наладить интернет-торговлю.