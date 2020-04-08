Почему в марте неожиданно выросли продажи новых машин

В марте российские дилеры, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), отдали в руки покупателей 162 321 автомобиль, что на 4% больше, нежели годом ранее. Причем следует учитывать и тот факт, что в конце месяца ритейлеры вынуждены были закрыть свои шоу-румы на «коронавирусные» выходные, и продажи резко сбавили обороты.
- Это сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж, — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Так что объясняется спонтанный рост реализации довольно просто. Из-за падения рубля цены на автомобили начали расти словно на дрожжах, поэтому люди стали вкладывать средства в покупку автомобилей. И те, кто откладывал приобретьение машины, без промедления пошли к дилерам.
А вот в апреле продажи определенно провалятся: каникулы продлятся до конца апреля. И лучшие результаты покажут те, кто успел наладить интернет-торговлю.
Пальму первенства в рейтинге брендов традиционно несет LADA. Здесь еще одна неожиданность: продажи отечественного автогиганта просели на 3% с показателем в 32 808 машин. Второе место, как и прежде, занимает компания KIA, чья продукция разлетелась тиражом в 19 808 авто с положительной динамикой в 1%. Тройку лидеров замыкает Hyundai: за автомобили этой марки рублем проголосовали 15 813 россиян, снизив сбыт на 3%.
В четвертую и пятую строчки вписались Renault (13 640 экземпляров, +5%) и Toyota (12 587 единиц, +36%) соответственно. Следом в ТОП-10 расположились: Volkswagen (10 007 автомобилей, +17%), Skoda (9856 машин, +42%), Nissan (7562 штуки, −7%), «Группа ГАЗ» (4713 авто, −5%) и Mercedes-Benz (4427 автомобилей, +33%).
Напомним, что в мартовском чарте не учитывались продажи BMW, перешедшей на квартальную форму отчетности. Поэтому результаты баварцев отражаются лишь в рейтинге за январь-март. Всего за это время было куплено 398 518 авто (+1,8%). BMW заняла десятую строчку (10 880 машин, +12%), немного обогнав Mercedes-Benz (10 334 единицы, +16%).