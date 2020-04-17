Renault отдала кроссоверы в помощь российским медикам и волонтерам

Присоединившись к международной акции «Оставайся дома», французы передали пять полноприводных кроссоверов Renault Arkana медикам Москвы и Подмосковья для поездок к пожилым людям входящих в группу риска по COVID-19, а также для доставки им продуктов и медикаментов.

Стоит отметить, что в это трудное для всех время многие автостроителя встали на борьбу с коронавирусом. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», среди тех, кто предоставил авто из своих автопарков больницам и добровольческим организациям — Audi, Toyota и Lexus, Land Rover и Jaguar, Chevrolet и Cadillac, Hyundai, KIA и китайская Changan.

Между тем на передовую встали производители шин и автохимии. Так, компания Pirelli в России передала 1000 шин для использования на авто скорой помощи, а сотрудники «Тосол-Синтез» бесплатно начали менять в машинах экстренной службы технические жидкости.