Названы сроки появления нового Skoda Rapid у российских дилеров

В конце мая автостроитель огласил прайс-лист для свежего Skoda Rapid. Ценник модели, получившей новую базовую комплектацию Entry, стартовал от 792 000 рублей. В то время, как предыдущий «Рапид» оценивался в 829 000 «целковых». Так что авто, сменив поколение, неожиданно подешевело на 37 000.

Онлайн-презентация новинки пройдет в несколько этапов. С 16-го по 23 мая на официальном сайте автостроителя, а также на страничках бренда в соцсетях появятся видео-ролики, где раскроются все подробности о Skoda Rapid. Кроме того, уточнить интересующие детали об авто можно будет в Сети в ходе презентации, не выходя из дома.