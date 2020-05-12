Названы сроки появления нового Skoda Rapid у российских дилеров

Фото: Skoda
Российский бестселлер чешского бренда нового поколения — бюджетный лифтбэк Skoda Rapid — уже готов для продаж в нашей стране. Названы сроки появления автомобиля у официальных дилеров.

В конце мая автостроитель огласил прайс-лист для свежего Skoda Rapid. Ценник модели, получившей новую базовую комплектацию Entry, стартовал от 792 000 рублей. В то время, как предыдущий «Рапид» оценивался в 829 000 «целковых». Так что авто, сменив поколение, неожиданно подешевело на 37 000.

Онлайн-презентация новинки пройдет в несколько этапов. С 16-го по 23 мая на официальном сайте автостроителя, а также на страничках бренда в соцсетях появятся видео-ролики, где раскроются все подробности о Skoda Rapid. Кроме того, уточнить интересующие детали об авто можно будет в Сети в ходе презентации, не выходя из дома.

Когда же лифтбэк новой генерации прикатит к дилерам? В компании Skoda сообщили порталу «АвтоВзгляд», что конкретная дата будет зависеть «от ограничительных мер в конкретном регионе». Всегда лучше уточнить у самих продавцов.

Напомним, что по умолчанию Rapid комплектуется светодиодной оптикой, парой фронтальных подушек безопасности и датчиками давления в шинах. Правда, у такого автомобиля боковые зеркала регулируются вручную, и отсутствует кондиционер.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, дешевые машины, бюджетные авто, комплектующие
12 мая 2020
2