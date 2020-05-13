Опубликованы первые фото новейшего Mercedes-Benz S-класса

Шпионские фото Mercedes-Benz S-Class новой генерации начали публиковать еще осенью прошлого года, но тогда маскировка позволяла лишь догадываться о внешности премиального седана. Свежие снимки — совсем другое дело. Они дают возможность не только увидеть, какой будет модель снаружи, но и заглянуть в салон.

Авто щеголяет новым дизайном: более объемной решеткой радиатора и свежей оптикой, в том числе и задними фонарями с секцией на крышке багажника. А еще иными бамперами и выштамповками кузовных деталей.