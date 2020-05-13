Опубликованы первые фото новейшего Mercedes-Benz S-класса

На фото Mercedes-Benz S-Class 2018 модельного года
Судя по всему, до премьеры нового Mercedes-Benz S-класса ждать осталось недолго: снимки флагманского седана практически без камуфляжа просочились в Сеть. Они-то и позволили разглядеть в деталях, как будет выглядеть новинка из Штутгарта.

Шпионские фото Mercedes-Benz S-Class новой генерации начали публиковать еще осенью прошлого года, но тогда маскировка позволяла лишь догадываться о внешности премиального седана. Свежие снимки — совсем другое дело. Они дают возможность не только увидеть, какой будет модель снаружи, но и заглянуть в салон.

Авто щеголяет новым дизайном: более объемной решеткой радиатора и свежей оптикой, в том числе и задними фонарями с секцией на крышке багажника. А еще иными бамперами и выштамповками кузовных деталей.

Фото: @liucunyi

В салоне на рулевой колонкой нового S-Class расположился «парящий» экран приборной панели, на центральной консоли занял место большой вертикальный тачскрин мультимедийного комплекса. Для пассажиров второго ряда, как и прежде, предусмотрены персональные мониторы и панель управления климатической установкой.

О моторной линейке модели нового поколения информация пока отсутствует, впрочем, как и данные о сроках дебюта. Но как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», премьера ожидается до конца 2020 года.

Кстати, авто будущей итерации в шикарной версии Maybach тоже готовится предстать перед публикой, но несколько позднее — вероятно, в начале 2021-го.

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13 мая 2020
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