Опубликованы первые фото новейшего Mercedes-Benz S-класса

Шпионские фото Mercedes-Benz S-Class новой генерации начали публиковать еще осенью прошлого года, но тогда маскировка позволяла лишь догадываться о внешности премиального седана. Свежие снимки — совсем другое дело. Они дают возможность не только увидеть, какой будет модель снаружи, но и заглянуть в салон.
Авто щеголяет новым дизайном: более объемной решеткой радиатора и свежей оптикой, в том числе и задними фонарями с секцией на крышке багажника. А еще иными бамперами и выштамповками кузовных деталей.
В салоне на рулевой колонкой нового S-Class расположился «парящий» экран приборной панели, на центральной консоли занял место большой вертикальный тачскрин мультимедийного комплекса. Для пассажиров второго ряда, как и прежде, предусмотрены персональные мониторы и панель управления климатической установкой.
О моторной линейке модели нового поколения информация пока отсутствует, впрочем, как и данные о сроках дебюта. Но как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», премьера ожидается до конца 2020 года.
Кстати, авто будущей итерации в шикарной версии Maybach тоже готовится предстать перед публикой, но несколько позднее — вероятно, в начале 2021-го.