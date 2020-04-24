Названы самые «живучие» автомобили в возрасте от 3 до 11 лет

Специалисты экспертной организации TÜV (Technische Überwachungs-Verein) опубликовали рейтинги надежности подержанных автомобилей. В группе трехлеток первое место досталось паркетнику Mercedes-Benz GLC: владельцы только 2,17% авто обращались за ремонтом.
Вторую строчку разделили Porsche 911 и Mercedes-Benz SLC/SLK с показателем в 2,2%. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz B-класса (2,4%). За ним по порядку расположились Mercedes-Benz A-класса (2,5%), а также Mercedes-Benz C-класса и Mazda CX-3 (по 2,7%).
В хит-параде пятилетних «бэушек» лучшим назван Porsche 911 (3,5%), на второй позиции прописался Opel Mokka (5%). На третье место с результатом в 5,1% попали сразу три модели Audi TT, Mercedes-Benz B-класса и Mercedes SLK. Четвертое и пятое получили Audi Q5 (5,3%) и Mitsubishi ASX (5,7%).
В ТОП-3 автомобилей возрастом до семи лет засветились Porsche 911 (6,1%), Audi TT (6,6%) и Mercedes SLK (6,8%), до девяти лет — Porsche 911 (8,2%), Audi TT (11,7%) и BMW X1 (13,1%), а среди 11-летних лидируют тот же непотопляемый Porsche 911 (11,1%), Audi TT (15,6%) и Volkswagen Golf Plus (17,6%).
Напомним, что в январе 2020 года TÜV обнародовал статистику посещения сервисов с поломками по моделям. На основе этих данных портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг самых ненадежных кроссоверов возрастом 2—3 года, где вершину занял Volvo ХС60: 5,7% этих паркетников побывали в руках немецких сервисменов. Какие еще авто попали в чарт, можно прочитать — здесь.