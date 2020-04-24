Названы самые «живучие» автомобили в возрасте от 3 до 11 лет

Специалисты экспертной организации TÜV (Technische Überwachungs-Verein) опубликовали рейтинги надежности подержанных автомобилей. В группе трехлеток первое место досталось паркетнику Mercedes-Benz GLC: владельцы только 2,17% авто обращались за ремонтом.

Вторую строчку разделили Porsche 911 и Mercedes-Benz SLC/SLK с показателем в 2,2%. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz B-класса (2,4%). За ним по порядку расположились Mercedes-Benz A-класса (2,5%), а также Mercedes-Benz C-класса и Mazda CX-3 (по 2,7%).

В хит-параде пятилетних «бэушек» лучшим назван Porsche 911 (3,5%), на второй позиции прописался Opel Mokka (5%). На третье место с результатом в 5,1% попали сразу три модели Audi TT, Mercedes-Benz B-класса и Mercedes SLK. Четвертое и пятое получили Audi Q5 (5,3%) и Mitsubishi ASX (5,7%).