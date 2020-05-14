IVECO начала продавать грузовики в лизинг на антикризисных условиях

Предложение, разработанное для поддержки предпринимателей в России, коснулось магистральных тягачей IVECO Stralis, самосвалов Trakker, а также фургонов, микроавтобусов и легких грузовиков Daily.

Во-первых, тягачи и самосвалы в мае 2020 года получили новые сниженные ценники. Кроме того, при покупке этих моделей в лизинг клиент может рассчитывать на отсрочку выплат по основному долгу сроком до полугода. Например, IVECO Stralis обойдется в 49 000 рублей в месяц в течение первых пяти месяцев лизингового владения автомобилем, а авансовый платеж не превысит 30% от стоимости грузовика.

Обладание легкой коммерческой техникой, построенной на шасси IVECO Daily, по новым условиям лизинга выльется 1990 рублей в день. Сумма включает стоимость полиса КАСКО. А при покупке дизельных Daily к этому добавляется еще и бесплатное регламентное ТО в течение первых двух лет владения или 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Кстати, седельный тягач IVECO Stralis в марте 2020 года поставил рекорд скорости. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, авто с мотором, потребляющим сжиженный природный газ, участвовало в фестивале на озере Байкал. И даже поставило рекорд на дистанции в 1 милю (1,6 км).