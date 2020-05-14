Почему в режиме самоизоляции водители обязаны иметь при себе паспорт гражданина страны

Эпидемия коронавируса оголила массу проблем и внесла немало сумятицы в отношения между гражданами и представителями власти. И последние этим умело пользуются. Налететь на солидный штраф сегодня стало проще простого — достаточно не оформить цифровой пропуск на автомобиль или оказаться в общественном транспорте без маски и перчаток. При водители все чаще слышат от гаишников совершенно странные требования: предъявить пропуск, рассказать о цели поездки и даже показать паспорт. За отказ это сделать, юридически неподкованного водителя ждет штраф. Впрочем, оставим законность введения пропускного режима, режима самоизоляции и штрафов за их несоблюдение на откуп юристам. Но причем тут паспорт, который никогда не входил в список документов, которые нужно предъявлять инспектору ГИБДД?
Согласно пункту 2.1.1. ПДД РФ, по требованию инспектора ГИБДД водитель обязан предъявить и передать ему в руки водительское удостоверение, документы на автомобиль и полис ОСАГО. В иных случаях список может быть расширен различными путевыми листами и другими сопровождающими груз, пассажиров или транспортное средство документами. Однако среди этого огромного перечня паспорт гражданина Российской Федерации не значится. Тогда на каком основании его может потребовать инспектор?
Согласно пункту «Д» части 3 «Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», содержащемуся в постановлении №417 Правительства РФ от 2 апреля 2020 года, граждане обязаны «иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина, а также документы (при наличии), дающие право не соблюдать требования, установленные подпунктом „в“ настоящего пункта и подпунктами „б“ и „в“ пункта 4 настоящих Правил». Иными словами, «гаишник» имеет основание потребовать от вас предъявить паспорт, поскольку режим повышенной готовности введен на всей территории РФ. Но каково наказание для водителя, если паспорта у него при себе нет?
Согласно ст. 20.6.1 ч.1 КоАП РФ, за невыполнение вышеизложенных требований водителем ему светит: «предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей».
То есть при желании и умении «гаишника» надавить на неподготовленного автовладельца, последний может нарваться на весьма круглую сумму штрафа. И уж поверьте, что желание у служителей закона, благодаря процветающей палочной системе и благоприятной для этого «карантиносреде», есть. А все уверения водителя, что «права» подтверждают его личность, увы, не прокатят.
К большому сожалению, в/у в России разрешают автомобилисту управлять транспортным средством и, согласно приказу Минздрава России от 12.05.2014 за номером 215Н, приобретать табачные и алкогольные изделия. В иных случаях, чтобы удостоверить свою личность или подтвердить возраст, вам потребуется паспорт гражданина РФ, паспорт моряка, вид на жительство, заграничный паспорт, военный билет или удостоверение военнослужащего или дипломатический паспорт.