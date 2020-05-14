Почему в режиме самоизоляции водители обязаны иметь при себе паспорт гражданина страны

Эпидемия коронавируса оголила массу проблем и внесла немало сумятицы в отношения между гражданами и представителями власти. И последние этим умело пользуются. Налететь на солидный штраф сегодня стало проще простого — достаточно не оформить цифровой пропуск на автомобиль или оказаться в общественном транспорте без маски и перчаток. При водители все чаще слышат от гаишников совершенно странные требования: предъявить пропуск, рассказать о цели поездки и даже показать паспорт. За отказ это сделать, юридически неподкованного водителя ждет штраф. Впрочем, оставим законность введения пропускного режима, режима самоизоляции и штрафов за их несоблюдение на откуп юристам. Но причем тут паспорт, который никогда не входил в список документов, которые нужно предъявлять инспектору ГИБДД?

Согласно пункту 2.1.1. ПДД РФ, по требованию инспектора ГИБДД водитель обязан предъявить и передать ему в руки водительское удостоверение, документы на автомобиль и полис ОСАГО. В иных случаях список может быть расширен различными путевыми листами и другими сопровождающими груз, пассажиров или транспортное средство документами. Однако среди этого огромного перечня паспорт гражданина Российской Федерации не значится. Тогда на каком основании его может потребовать инспектор?