В России начали продавать совершенно новую модель КамАЗ

Новейший КАМАЗ-54901 презентовали на московской выставке «Comtrans-2017». Весь 2018 год мощности Камского автозавода готовили к запуску производства. В 2019-м несколько пилотных партий автомобилей били переданы перевозчикам. И вот, наконец, протестированный в реальных условиях тягач вышел на рынок.

Автомобиль приводится в движение новой рядной «шестеркой» P6 мощностью 450 л. с., изготавливаемой, к слову, тоже на предприятии в Набережных Челнах. Вкупе с двигателем трудится 12-скоростной «автомат» ZF Traxon. Преимуществом авто перед конкурентами можно назвать два топливных бака общим объемом 1400 л, обеспечивающие запас хода в 4500 км.