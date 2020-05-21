В России начали продавать совершенно новую модель КамАЗ

Новейший КАМАЗ-54901 презентовали на московской выставке «Comtrans-2017». Весь 2018 год мощности Камского автозавода готовили к запуску производства. В 2019-м несколько пилотных партий автомобилей били переданы перевозчикам. И вот, наконец, протестированный в реальных условиях тягач вышел на рынок.
Автомобиль приводится в движение новой рядной «шестеркой» P6 мощностью 450 л. с., изготавливаемой, к слову, тоже на предприятии в Набережных Челнах. Вкупе с двигателем трудится 12-скоростной «автомат» ZF Traxon. Преимуществом авто перед конкурентами можно назвать два топливных бака общим объемом 1400 л, обеспечивающие запас хода в 4500 км.
По сравнению с машинами предыдущих поколений, новинка оказалась экономичнее на 10%, а ее межсервисные интервалы увеличены на 50%. В базе КАМАЗ-54901 комплектуется навороченным мультимедийным комплексом с доступом в интернет, навигацией, а также мониторингом систем автомобиля. Ценник начинается от 7 099 200 рублей. Прайс включает контракт на обслуживание.
Между тем, завод готовит к дебюту и беспилотник — грузовик без кабины с с электромотором. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», машину представят в 2021 году.