В России открылись продажи лимитированного BMW M4 Edition M Heritage

Фото: BMW
Баварцы решили побаловать российских поклонников марки и привезли в нашу страну спорткупе BMW M4 лимитированной серии Edition M Heritage. С техническими характеристиками «горячей» новики, а также с ее прайсом ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Баварцы собираются выпустить 750 экземпляров «заряженного» купе BMW M4 Edition ///M Heritage (да-да, с тремя косыми черточками в названии), и 10 из них предназначены для российского рынка. Часть автомобилей серии уже сошли с конвейера, и партия для наших соотечественников уже прибыла к дилерам.

Двухдверные M4 Edition ///M Heritage отличают особенные оттенки кузова — их три на выбор: голубой, насыщенный синий и красный. Полоски этих цветов являются частью эмблемы подразделения BMW Motorsport, основанного в 1972 году.

Россиянам выделена квота из четырех купе цвета Laguna Seca Blue и четырех — оттенка Velvet Blue, а также двух авто с окраской Imola Red. Под капотом особенных M4 прячется бензиновая «шестерка» с парой нагнетателей мощностью 450 л. с. с максимальным крутящим моментом в 550 Нм. Автомобиль оценивается в 7 250 000 рублей.

Кстати, BMW 4-Series готовится сменить поколение. Тестовый прототип премиальной «двухдверки» с огромными «ноздрями» радиаторной решетки, закутанный в камуфляж, автомобильные папарацци заметили на гоночном треке Нюрбургринга. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, дебют новинки ожидается в июне 2020 года.

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22 мая 2020
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