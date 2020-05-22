В России открылись продажи лимитированного BMW M4 Edition M Heritage

Баварцы собираются выпустить 750 экземпляров «заряженного» купе BMW M4 Edition ///M Heritage (да-да, с тремя косыми черточками в названии), и 10 из них предназначены для российского рынка. Часть автомобилей серии уже сошли с конвейера, и партия для наших соотечественников уже прибыла к дилерам.

Двухдверные M4 Edition ///M Heritage отличают особенные оттенки кузова — их три на выбор: голубой, насыщенный синий и красный. Полоски этих цветов являются частью эмблемы подразделения BMW Motorsport, основанного в 1972 году.