АВТОВАЗ может отказаться от одной из своих моделей

Хетчбэк LADA XRAY вышел на рынок в феврале 2016 года, но особого успеха так и не добился: по объемам продаж модель занимает последнее место во внутрибрендовом рейтинге. Причем объемы реализации авто падают, хотя и небольшими темпами.

Так что существует вероятность, что «Иксрэй» покинет рынок. Во всяком случае, об этом сообщает паблик AvtoVAZ News, ссылаясь на собственные источники на заводе. Вероятно, «пятидверку» заменит другая модель, но какая — пока большой секрет.

Приведем данные статистики по продажам XRAY. Так, по подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2020 года авто разошлось тиражом в 5170 экземпляров с отрицательной динамикой в 19,9%. При этом бестселлер LADA Granta завершила период с результатом в 29 660 единиц (+3,6%).

Между тем, представители АВТОВАЗа слухи не подтвердили, назвав их бредом. Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Волжский автозавод до 2022 года собирается представить пять совершенно новых моделей, и это не говоря о рестайлинге уже существующих. Подробнее о новинках можно прочесть здесь.