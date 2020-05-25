АВТОВАЗ может отказаться от одной из своих моделей

Фото: LADA
Несмотря на то, что бренд LADA в России давно и прочно закрепился на лидерской позиции в рейтинге популярности, не все «автовазовские» автомобили наши соотечественники раскупают, словно горячие пирожки. В Сеть просочилась информация, что Волжский завод может дать отставку одной из наименее покупаемых моделей — кроссоверу LADA XRAY. Так ли это на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Хетчбэк LADA XRAY вышел на рынок в феврале 2016 года, но особого успеха так и не добился: по объемам продаж модель занимает последнее место во внутрибрендовом рейтинге. Причем объемы реализации авто падают, хотя и небольшими темпами.

Так что существует вероятность, что «Иксрэй» покинет рынок. Во всяком случае, об этом сообщает паблик AvtoVAZ News, ссылаясь на собственные источники на заводе. Вероятно, «пятидверку» заменит другая модель, но какая — пока большой секрет.

Приведем данные статистики по продажам XRAY. Так, по подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2020 года авто разошлось тиражом в 5170 экземпляров с отрицательной динамикой в 19,9%. При этом бестселлер LADA Granta завершила период с результатом в 29 660 единиц (+3,6%).

Между тем, представители АВТОВАЗа слухи не подтвердили, назвав их бредом. Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Волжский автозавод до 2022 года собирается представить пять совершенно новых моделей, и это не говоря о рестайлинге уже существующих. Подробнее о новинках можно прочесть здесь.

АВТОВАЗ, Тольятти, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы
25 мая 2020
50