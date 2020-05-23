Какими средствами не стоит обрабатывать машину от бактерий и вирусов

Однако при покупке — особенно столь дорогостоящей — стоит все же прочитать состав «элексира». И — о, чудо — буквы и цифры, нанесенные на красивую этикетку, мало чем отличаются от классического, еще советского средства «Белизна», которым отбеливали, дезинфицировали и очищали во времена развитого социализма. Пятилитровую канистру сегодня можно приобрести за 154 рубля, а литровая пластиковая бутылка обойдется в 30 рублей. Разница цен с модными аналогами — сотни процентов. Никогда такого не было, и вот опять.

«Белизна» — средство мощное и агрессивное благодаря активному хлору, и никакой грибок, естественно, не устоит. А еще не устоит пластик, искусственная кожа, ткань и даже лакокрасочное покрытие, которое будет слезать, как кожура с перезревшего мандарина. Хлор, основной элемент «Белизны» и аналогов, столь быстро и ловко уничтожит автомобиль, что вирусам просто негде будет разместиться. Желающие проверить слова в действии могут обратить внимание на железные двери в подъездах, которые теперь обрабатывают хлоркой. Зрелище не для слабонервных и куда более серьезная причина надеть перчатки, чем невидимая болезнь.

Лучшее, что может позволить себе водитель сегодня — это тщательно и с удовольствием прибраться в машине на даче, включая «водные процедуры», проветрить салон и заменить воздушный фильтр, попутно почистив кондиционер. Этого будет более чем достаточно для сохранения здоровья пассажиров. Ну и соблюдение социальной дистанции никто не отменял.