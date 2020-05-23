Какими средствами не стоит обрабатывать машину от бактерий и вирусов

Короновирусная новостная повестка сильно ударила не только по физическому, но и по психологическому здоровью нации. Подобный страх перед необъяснимой и зачастую невидимой, но оттого не менее смертоносной бациллы мы не переживали с 1986 года. А как только аналогии с Чернобылем перестали быть аллегориями, в дело всеобщей борьбы с инфекцией пошли проверенные методы. Идея провести обеззараживание своей машины приходила в голову многим, но всеобщий информационный шквал довел мысль до беспрецедентной активности. У стоек с антибактериальными составами собрались шумные очереди. Видимо, правило о полутораметровой дистанции на эти полки не распространилось.
Отечественный предприниматель, терпящий крах по всем фронтам, был в буквальном смысле слова, вынужден пойти по пути сохранения своих активов и повсеместно бросился выпускать средства для борьбы с COVID-19. И производство различных хлоросодержащих составов вышло на новый, неведомый доселе уровень. Сегодня их разливают в каждом подвале, а производители соревнуются в бессмысленной и беспощадной гонке цен: кто поставит выше — читай, средство круче — тот и победил. Крошечная банка, который с трудом хватит на одну машину, теперь стоит более тысячи рублей. Понятно, почему таксомоторные парки «костями легли» на пути закона про «обязательную регулярную обработку».
Однако при покупке — особенно столь дорогостоящей — стоит все же прочитать состав «элексира». И — о, чудо — буквы и цифры, нанесенные на красивую этикетку, мало чем отличаются от классического, еще советского средства «Белизна», которым отбеливали, дезинфицировали и очищали во времена развитого социализма. Пятилитровую канистру сегодня можно приобрести за 154 рубля, а литровая пластиковая бутылка обойдется в 30 рублей. Разница цен с модными аналогами — сотни процентов. Никогда такого не было, и вот опять.
«Белизна» — средство мощное и агрессивное благодаря активному хлору, и никакой грибок, естественно, не устоит. А еще не устоит пластик, искусственная кожа, ткань и даже лакокрасочное покрытие, которое будет слезать, как кожура с перезревшего мандарина. Хлор, основной элемент «Белизны» и аналогов, столь быстро и ловко уничтожит автомобиль, что вирусам просто негде будет разместиться. Желающие проверить слова в действии могут обратить внимание на железные двери в подъездах, которые теперь обрабатывают хлоркой. Зрелище не для слабонервных и куда более серьезная причина надеть перчатки, чем невидимая болезнь.
Лучшее, что может позволить себе водитель сегодня — это тщательно и с удовольствием прибраться в машине на даче, включая «водные процедуры», проветрить салон и заменить воздушный фильтр, попутно почистив кондиционер. Этого будет более чем достаточно для сохранения здоровья пассажиров. Ну и соблюдение социальной дистанции никто не отменял.