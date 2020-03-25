АВТОВАЗ запатентовал спортивную LADA Granta

Фото: LADA
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился новый патент на автомобиль LADA Granta в спортивной версии. Свидетельство об интеллектуальной собственности АВТОВАЗа находилось на рассмотрении более пяти месяцев.

Безошибочно угадывающийся в изображениях седан LADA Granta со спортивным нравом в варианте Drive Active — отнюдь не новинка. Его продажи стартовали еще в сентябре 2019 года. А вот патент на внешность модели Волжскому заводу удалось получить только 23 марта 2020-го. С чем связана столь продолжительная задержка — неизвестно.

Напомним, Granta Drive Active приводится в движение 106-сильным мотором объемом 1,8 л, агрегатированным с доработанными пятиступенчатой «механикой» либо с АКП с аналогичным числом скоростей.

  • Фото: Федеральный институт промышленной собственности
  • Фото: Федеральный институт промышленной собственности

От обычной «Гранты» авто отличается подвеской, спроектированной подразделением LADA Sport, и креслами с ярко выраженной боковой поддержкой, а также колесными дисками в особом исполнении и красными акцентами в дизайне. Ценник начинается от 640 900 рублей.

Кстати, LADA Granta в спортверсии Drive Active была в продуктовой линейке и до рестайлинга: такой седан вышел на рынок в 2016 году. Под капотом дореформенной «четырехдверки» скрывался тот же 16-клапанный движок, что и сегодня.

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26 марта 2020
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