АВТОВАЗ запатентовал спортивную LADA Granta

Безошибочно угадывающийся в изображениях седан LADA Granta со спортивным нравом в варианте Drive Active — отнюдь не новинка. Его продажи стартовали еще в сентябре 2019 года. А вот патент на внешность модели Волжскому заводу удалось получить только 23 марта 2020-го. С чем связана столь продолжительная задержка — неизвестно.

Напомним, Granta Drive Active приводится в движение 106-сильным мотором объемом 1,8 л, агрегатированным с доработанными пятиступенчатой «механикой» либо с АКП с аналогичным числом скоростей.