АВТОВАЗ запатентовал спортивную LADA Granta

Безошибочно угадывающийся в изображениях седан LADA Granta со спортивным нравом в варианте Drive Active — отнюдь не новинка. Его продажи стартовали еще в сентябре 2019 года. А вот патент на внешность модели Волжскому заводу удалось получить только 23 марта 2020-го. С чем связана столь продолжительная задержка — неизвестно.
Напомним, Granta Drive Active приводится в движение 106-сильным мотором объемом 1,8 л, агрегатированным с доработанными пятиступенчатой «механикой» либо с АКП с аналогичным числом скоростей.
От обычной «Гранты» авто отличается подвеской, спроектированной подразделением LADA Sport, и креслами с ярко выраженной боковой поддержкой, а также колесными дисками в особом исполнении и красными акцентами в дизайне. Ценник начинается от 640 900 рублей.
Кстати, LADA Granta в спортверсии Drive Active была в продуктовой линейке и до рестайлинга: такой седан вышел на рынок в 2016 году. Под капотом дореформенной «четырехдверки» скрывался тот же 16-клапанный движок, что и сегодня.