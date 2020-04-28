Стартовали онлайн-продажи LADA XRAY Cross в версии Instinct

Новый XRAY Cross Instinct оснащается 122-сильным мотором объемом 1,8 л, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой». Такая «пятидверка» обойдется в 988 900 рублей. Кроме того, на вооружении авто имеется 1,6-литровый двигатель мощностью 113 л. с., работающий в паре с вариатором. Покупка этого хетча выльется в 1 048 900 «деревянных».

Чтобы купить XRAY Cross Instinct дистанционно, как, прочем, и любой другой новый автомобиль LADA, достаточно на официальном сайте производителя выбрать модель и дилера. После чего ритейлер получит уведомление от системы, и сам свяжется с будущим владельцем для обсуждения всех деталей сделки. Затем следует онлайн-оплата.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новый интернет-сервис LADA позволяет заказать доставку покупки, как говорится, на дом. Автомобиль привезут на эвакуаторе, соблюдая меры безопасности. В регионах, где дилеры продолжают работать в обычном режиме, машину можно забрать из шоу-рума.