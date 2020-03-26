LADA Granta станет надежнее: АВТОВАЗ отчитался о модернизации производства

На АВТОВАЗе признались, что при модернизации предприятия опирались на методики Альянса Renault-Nissan. За 2019 год волжанам удалось усилить контроль качества продукции и улучшить условия труда. Кроме того, на заводах были оптимизированы процессы сборки.

На сборочной линии LADA Granta — бестселлера российского рынка — снизили число авто в потоке, что, по мнению специалистов марки, положительно отразилось на качестве. Кроме того, увеличилось количество роботизированных тележек для подачи кит-комплектов, заранее сформированных для автомобилей разных комплектаций.

К конвейеру, где изготавливают автомобили на платформе B0 — LADA Largus и XRAY, поставили 8 дополнительных роботов, занимающихся сваркой каркаса. В 2020 году в строй встанут еще два сварочных робота. Кроме того, была улучшена логистика комплектующих на линии изготовления внедорожников LADA 4x4.

Но высокая эффективность производства в ближайшее время рискует стать неактуальной. Все дело в том, что из-за пандемии коронавируса, пришедшего из Поднебесной, продажи автомобилей резко сократятся. В пользу этого говорит посещаемость дилерских шоу-румов, упавшая в Москве и Санкт-Петербурге на 40%. Вскоре за столицами подтянутся и регионы.