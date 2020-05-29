Новая Skoda Octavia провалила «лосиный тест»

Фото: Teknikens Varld
Шведские эксперты испытали Skoda Octavia последнего — четвертого по счету — поколения на управляемость, а проще говоря — провели так называемый Moose Test («лосиный тест»). Результат эксперимента, как узнал портал «АвтоВзгляд», поставил под вопрос безопасность автомобиля.

Специалисты ведущего шведского автомобильного издания Teknikens Varld для проверки взяли новую Skoda Octavia Combi с гибридной силовой установкой, вооруженную 18-дюймовыми шинами. Авто показало отличные — лучшие в классе — результаты в испытании на эффективность торможения. Чтобы полностью остановиться, автомобиль, разогнавшийся до 100 км/ч, проделал тормозной путь в 34,2 м.

А вот итоги «лосиного теста» оказались неудовлетворительными. На скоростях свыше 70 км/ч Octavia при резком повороте начинает вылетать из полосы движения. Например, ее конкуренты — Toyota Corolla Touring Sports и KIA Ceed SW — справились лучше. Первый без нареканий проходил Moose Test, «разбегаясь» до 74 км/ч, а второй — до 78 км/ч.

Напомним, что четвертая Skoda Octavia планирует выйти и на российский рынок в четвертом квартале 2020 года. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», подождать придется, потому что требуется немало времени на то, чтобы сертифицировать новинку, а также настроить производственное оборудование. Сборка авто будет локализована на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Но, к сожалению, ни универсал, ни авто в гибридном варианте к нам не приедут.

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29 мая 2020
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