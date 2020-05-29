Новая Skoda Octavia провалила «лосиный тест»

Специалисты ведущего шведского автомобильного издания Teknikens Varld для проверки взяли новую Skoda Octavia Combi с гибридной силовой установкой, вооруженную 18-дюймовыми шинами. Авто показало отличные — лучшие в классе — результаты в испытании на эффективность торможения. Чтобы полностью остановиться, автомобиль, разогнавшийся до 100 км/ч, проделал тормозной путь в 34,2 м.

А вот итоги «лосиного теста» оказались неудовлетворительными. На скоростях свыше 70 км/ч Octavia при резком повороте начинает вылетать из полосы движения. Например, ее конкуренты — Toyota Corolla Touring Sports и KIA Ceed SW — справились лучше. Первый без нареканий проходил Moose Test, «разбегаясь» до 74 км/ч, а второй — до 78 км/ч.

Напомним, что четвертая Skoda Octavia планирует выйти и на российский рынок в четвертом квартале 2020 года. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», подождать придется, потому что требуется немало времени на то, чтобы сертифицировать новинку, а также настроить производственное оборудование. Сборка авто будет локализована на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Но, к сожалению, ни универсал, ни авто в гибридном варианте к нам не приедут.