Почему в каждом частном гараже должен быть компрессор

Набор отверток и ключей есть у каждого водителя в России. В гараже — точно найдется. Пассатижи, разводной ключ и молоток — в каждом доме. Но этого скромного набора недостаточно, чтобы качественно и быстро починить автомобиль. Иногда просто не хватит сил и ловкости, а иногда — знаний и опыта. Нивелировать этот пробел сможет один единственный прибор — мощный стационарный компрессор.

Как ни странно, многие водители воспринимают компрессор исключительно как устройство, позволяющее накачать спущенное колесо. Однако в современном мире у этого «гаджета» назначений куда больше, ведь именно поданный под давлением воздух «дает энергию» многим инструментам. Обставляя свой гараж — в городе или на даче — нужно обязательно запланировать место для добротного компрессора, ведь именно он позволит сделать многие операции по уходу за авто легче и проще. Благо, агрегат необходимой для гаражного ремонта мощности сегодня стоит значительно дешевле, чем вчера.

Примеров применения «супернасоса» великое множество, но нам интересен только автомобильный аспект. Забегая вперед скажем, что многие автомобильные «левши» уже не представляют своей мастерской без этого приспособления. Итак, начнем с малого.