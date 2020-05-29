Почему в каждом частном гараже должен быть компрессор

Набор отверток и ключей есть у каждого водителя в России. В гараже — точно найдется. Пассатижи, разводной ключ и молоток — в каждом доме. Но этого скромного набора недостаточно, чтобы качественно и быстро починить автомобиль. Иногда просто не хватит сил и ловкости, а иногда — знаний и опыта. Нивелировать этот пробел сможет один единственный прибор — мощный стационарный компрессор.
Как ни странно, многие водители воспринимают компрессор исключительно как устройство, позволяющее накачать спущенное колесо. Однако в современном мире у этого «гаджета» назначений куда больше, ведь именно поданный под давлением воздух «дает энергию» многим инструментам. Обставляя свой гараж — в городе или на даче — нужно обязательно запланировать место для добротного компрессора, ведь именно он позволит сделать многие операции по уходу за авто легче и проще. Благо, агрегат необходимой для гаражного ремонта мощности сегодня стоит значительно дешевле, чем вчера.
Примеров применения «супернасоса» великое множество, но нам интересен только автомобильный аспект. Забегая вперед скажем, что многие автомобильные «левши» уже не представляют своей мастерской без этого приспособления. Итак, начнем с малого.
Мойка
Самым простым и популярным, но оттого и самым важным элементом обслуживания автомобиля является регулярная мойка. Во время н’едокарантина' многие водители столкнулись с тем, что просто помыть своего «железного коня» очень сложно. И решили сделать это на даче. Ведерко воды и тряпка, говорите? А царапины от песка и грязи кто потом убирать будет? Чтобы с этой бедой не столкнуться, надо оборудовать бесконтактную мойку.
Однако обеспечить нужное давление в дачных шлангах порой бывает непросто. Тут и поможет компрессор. С его же помощью можно покрыть авто плотным слоем пены, а потом ее качественно смыть. Эффект при должном старании превзойдет и стационарные сервисы. Помощь в принятии решения о покупке предоставит арифметика: двенадцатая мойка отобьет все затраты, а в случае с внедорожником или микроавтобусом — десятая.
Гайковерт
За пару лет в соляном растворе столичных дорог болты и гайки прикипают так, что открутить их можно только с помощью «болгарки». Или мощного гайковерта. Им же можно значительно облегчить самостоятельную сезонную смену шин, кстати. Существуют различные электрические варианты такого инструмента, но самый мощный — тот самый, что используют на шиномонтажных и прочих СТО — работает «от воздуха».
Если есть желание и потребность в таком инструменте, то нужно выбирать компрессор, исходя из потребностей гайковерта. «Мастерок» потребляет достаточно много, так что выбирая «супернасос», нужно внимательно изучить характеристики.
Бормашина
Добраться до самых скрытых закоулков автомобиля и разобраться со сложными повреждениями, не повредив соседние детали, поможет бормашина: миниатюрные насадки и точечное применение этого инструмента позволяет выполнять самую сложную работу. Есть, конечно, электрические «приспособы» (тот же суперпопулярный Dremmel), но самый надежный и производительный инструмент, позволяющий работать долго — без опасности перегрева мотора — работает «на воздухе». Кстати, в отличии от «мастерка», бормашине хватит самого простого и бюджетного компрессора.
Покраска
Самое популярное применение компрессора — покрасочные работы. Нанести краску тонким и аккуратным слоем с помощью валика, кисти или пылесоса практически невозможно. А вот краскопульт позволяет производить малярные работы фактически любому автовладельцу. Ключевым агрегатом данного устройства является компрессор — краска должна подаваться под стабильным давлением, которое обеспечивает струя сжатого воздуха. Впрочем, даже среднестатистический водитель видел этот процесс своими глазами: так красят все — от гаражных мастерских до дилерских центров.
Пескоструйная обработка
Убрать ржавчину и старую краску, плесень и многое другое поможет пескоструйный аппарат. Он, в отличии от шкурки, напильника и химии, позволяет снять наслоения очень аккуратно, не повредив металл. Ранее для организации «пескоструя» требовалось множество дорогого оборудования, а сегодня только среднестатистический компрессор и пистолет, стоимость которого зависит только от жадности продавца и качество прибора, но не превышает 5000 рублей. С его помощью можно не только очистить днище и подвеску, защиту картера и многое другое, но также идеально подготовить деталь к покраске и даже содрать старую краску с дерева. Расходные материалы? Мешок песка — 25 килограмм — обойдется в 190 рублей, однако можно ведь съездить на ближайший карьер, а после просушить и просеять смесь.
В этом перечне нет ни слова про колеса, как, впрочем, и про многие другие возможности компрессора. Сегодня этот доступный и распространенный прибор по карману каждому, а выбор должен быть основан исключительно на целях его применения. К тому же, покупку подержанного компрессора в хорошем состоянии никто не отменял.