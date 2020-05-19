Почему чехи приостановили поставки Skoda Octavia дилерам

Сначала ошибку в прошивке системы автоматического вызова экстренных служб обнаружили у хетчбэка Volkswagen Golf восьмого поколения: оказалось, что эта обязательная система в процессе эксплуатации может не сработать. Напомним, что в Европе, впрочем, как и в России, все новые авто должны оснащаться таким комплексом безопасности.
Поэтому в первую очередь были остановлены поставки немецкого хетча. Так как новые лифтбэки и универсалы Skoda Octavia получили аналогичное устройство, чешские автомобили тоже перестали привозить ритейлерам. Во всяком случае, об этом сообщает немецкое издание Automobilwoche.
Отмечается, что не стоит исключать и того, что «баг» мог закрасться и в ПО новых Audi A3 и SEAT Leon. Если подозрение подтвердиться, то поставки этих авто тоже будут временно остановлены.
Сегодня над решением проблемы уже трудятся специалисты автостроителей. Но об отзывной кампании с участием дефектных авто пока никто не говорит. Эксперты не исключают, что владельцам для загрузки корректного программного кода достаточно будет просто обновить его беспроводным способом через Сеть, не заезжая на сервис.
Стоит отметить, что российский рынок эта трудность не коснется вовсе. Напомним, что Skoda Octavia четвертой генерации доберется до нас не раньше, чем к концу года. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», производителю понадобится время, чтобы сертифицировать и наладить сборку модели. А что касается нового VW Golf, то его тоже не стоит ждать ранее четвертого квартала 2020 года.