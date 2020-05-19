Почему чехи приостановили поставки Skoda Octavia дилерам

Отмечается, что не стоит исключать и того, что «баг» мог закрасться и в ПО новых Audi A3 и SEAT Leon. Если подозрение подтвердиться, то поставки этих авто тоже будут временно остановлены.

Сегодня над решением проблемы уже трудятся специалисты автостроителей. Но об отзывной кампании с участием дефектных авто пока никто не говорит. Эксперты не исключают, что владельцам для загрузки корректного программного кода достаточно будет просто обновить его беспроводным способом через Сеть, не заезжая на сервис.

Стоит отметить, что российский рынок эта трудность не коснется вовсе. Напомним, что Skoda Octavia четвертой генерации доберется до нас не раньше, чем к концу года. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», производителю понадобится время, чтобы сертифицировать и наладить сборку модели. А что касается нового VW Golf, то его тоже не стоит ждать ранее четвертого квартала 2020 года.