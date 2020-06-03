Какие модели KIA можно купить со скидкой в 10%

Получить 10-процентный дисконт (25% для жителей Дальневосточного федерального округа) можно на покупку в кредит седана KIA Rio и хетчбэка повышенной проходимости Rio X-Line в любой комплектации из предложенных.

Отметим, что сегодня льготные кредитные программы работают для тех, кто впервые регистрирует на себя автомобиль, а для семей с одним ребенком и более. Кроме того, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», скидка полагается медработникам, трудящимся в госучреждениях, и людям, сдающим авто по программе «Трейд-ин».

Напомним, что и KIA Rio и Rio X-Line собирают на производственной площадке в Санкт-Петербурге. В ассортименте обеих моделей имеется два бензиновых мотора: 1,4-литровый мощностью 100 л. с. и 123-сильный объемом 1,6 л. Оба движка агрегатированы с «механикой» либо с АКП. Ценник на «четырехдверку» стартует от 794 900 рублей, а на хетчбэк — от 909 900.