Официально представлен обновленный KIA Rio

Фото: KIA
Обновилась одна из самых продаваемых в мире моделей южнокорейского бренда, а в России — так и самая популярная: KIA Rio. Пока, правда, только для европейского рынка, но в обозримом будущем рестайлинг ждет авто и в российском варианте. Чем удивил и порадовал «бюджетник», выяснил портал «АвтоВзгляд».

В процессе рестайлинга KIA Rio изменила внешность. Автомобиль получил зауженную решетку радиатора, выполненную в корпоративном стиле, новые оптику, включая интегрированные в блок фар светодиодные дневные ходовые огни, и бамперы.

Кроме того, авто обзавелось парой новых оттенков окраски кузова — серебристым и голубым. Еще в распоряжении модели появились 16-дюймовые колесные легкосплавные диски свежего дизайна.

В салоне обосновался большой восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Монитор на приборной панели тоже немного подрос и теперь в диагонали достигает 4,2 дюйма. Выбирая авто в более дорогих комплектациях, покупатель получает возможность индивидуализировать интерьер, заказав цветные декоративные панели и отделку с яркой прострочкой.

Посвежевший Rio «оброс» целой россыпью новых для модели систем активной безопасности. Теперь автомобилю доступны функции предотвращения фронтальных столкновений, удержания машины в выбранной полосе движения и распознавания дорожных знаков, а также мониторинг слепых зон.

Для европейских потребителей KIA Rio доступен с силовой установкой с применением технологии «мягкого» гибрида. В пару к новому наддувному 1-литровому мотору семейства Smartstream мощностью 100 или 120 л. с. определили 48-вольтовый стартер-генератор, помогающий при разгоне, а также экономящий топливо.

Повторимся, что все вышеупомянутые обновки свежий KIA Rio предложит в Европе, где продажи авто начнутся в третьем квартале 2020 года. Что из этого достанется нашим соотечественникам — пока не известно. Но тайное станет явным довольно скоро — российская премьера рестайлингового «бюджетника» намечена на второе полугодие 2020 года.

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27 мая 2020
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