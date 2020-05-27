Официально представлен обновленный KIA Rio

Посвежевший Rio «оброс» целой россыпью новых для модели систем активной безопасности. Теперь автомобилю доступны функции предотвращения фронтальных столкновений, удержания машины в выбранной полосе движения и распознавания дорожных знаков, а также мониторинг слепых зон.

Для европейских потребителей KIA Rio доступен с силовой установкой с применением технологии «мягкого» гибрида. В пару к новому наддувному 1-литровому мотору семейства Smartstream мощностью 100 или 120 л. с. определили 48-вольтовый стартер-генератор, помогающий при разгоне, а также экономящий топливо.

Повторимся, что все вышеупомянутые обновки свежий KIA Rio предложит в Европе, где продажи авто начнутся в третьем квартале 2020 года. Что из этого достанется нашим соотечественникам — пока не известно. Но тайное станет явным довольно скоро — российская премьера рестайлингового «бюджетника» намечена на второе полугодие 2020 года.