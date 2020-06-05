Bentley выпустил последний экземпляр легендарного V8

Фото: Bentley
Даже легендам приходится уходить на покой. На заводе Bentley, расположенном в британском Крю, был собран последний экземпляр бензинового битурбированного V8 объемом 6,75 л, продержавшийся в активе бренда более 60 лет. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».

Легендарная «восьмерка» была разработана в 1959 году. Первые моторы развивали 183 л. с. и устанавливались на Bentley S2. С тех пор агрегат совершенствовался и наращивал мощность. Современный движок выдает 538 сил и 1100 Нм крутящего момента. Всего было собрано 36 000 таких V8.

Последний экземпляр займет свое место под капотом Bentley Mulsanne в особой лимитированной финальной версии 6.75 Edition от Mulliner. Напомним, что лимузин тоже уходит в историю. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», британский бренд прощается с моделью выпуском 30-ти особенных авто.

Напомним, что в арсенале Bentley остались шестилитровый W12 мощностью 635 сил и 550-сильный V8 объемом 4 л. Последним начали комплектовать купе и кабриолеты Continental GT. Продажи роскошных «двухдверок» стартовали в России в середине мая 2020 года.

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5 июня 2020
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