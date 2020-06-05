Bentley выпустил последний экземпляр легендарного V8

Легендарная «восьмерка» была разработана в 1959 году. Первые моторы развивали 183 л. с. и устанавливались на Bentley S2. С тех пор агрегат совершенствовался и наращивал мощность. Современный движок выдает 538 сил и 1100 Нм крутящего момента. Всего было собрано 36 000 таких V8.

Последний экземпляр займет свое место под капотом Bentley Mulsanne в особой лимитированной финальной версии 6.75 Edition от Mulliner. Напомним, что лимузин тоже уходит в историю. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», британский бренд прощается с моделью выпуском 30-ти особенных авто.

Напомним, что в арсенале Bentley остались шестилитровый W12 мощностью 635 сил и 550-сильный V8 объемом 4 л. Последним начали комплектовать купе и кабриолеты Continental GT. Продажи роскошных «двухдверок» стартовали в России в середине мая 2020 года.