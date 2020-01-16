Британцы прощаются с Bentley Mulsanne финальной спецверсией

Прощальные Bentley Mulsanne 6.75 Edition от придворного ателье Mulliner посвятят легендарному 6,75-литровому V8, недавно отметившему свое 60-летие. Впервые этот мотор установили в 1959 году на Bentley S2. С тех пор агрегат менялся и эволюционировал, но основные принципы работы оставались прежними. Однако скоро вместе с моделью он тоже станет лишь историей.

Последние 30 автомобилей вооружат той же «восьмеркой», развивающей 537 л. с., как у Mulsanne в «заряженной» модификации Speed (до форсировки мотор выдавал 512 «лошадей»), со 1100 Нм максимального крутящего момента.

О том, что перед вами Mulsanne 6.75 Edition напомнят регуляторы вентиляции в виде миниатюрных крышек маслозаливной горловины, логотипы в приветственном освещении дверных проекторов, в интерьере и моторном отсеке, а также схематические изображения именитого движка на циферблате часов.