Как на автозаводе Bentley борются с коронавирусом

Автозавод Bentley, расположившийся в маленьком городке Крю в графстве Чешир, только в середине мая возобновил сборку своих роскошных автомобилей. До этого производство было приостановлено из-за пандемии.
Сейчас на работу вышло 1700 заводских сотрудников. Для них эксперты бренда разработали целую программу безопасности и новых санитарных норм Bentley Come Back Stronger (что можно перевести, как «вернуться боле сильными»), опирающуюся на предписания правительства Великобритании.
Кстати, дабы реализовать некоторые из мер, пришлось модифицировать производство. Например, для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию в 2 м. Даже туалетные комнаты были переделаны таким образом, чтобы ими одновременно пользовалось меньше людей.
Кроме того, в число новых правил вошли дезинфекция оборудования и рабочих пространств, личная гигиена, а также поощрение за работу из дома (касается офисных сотрудников). А еще были по иному сделаны все входы и выходы, чтобы избежать скопления людей.
Тем временем в России стартовали продажи купе и кабриолетов Bentley Continental GT V8. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», ультрашикарные авто получили в распоряжение четырехлитровую бензиновую V-образную «восьмерку» мощностью 550 л. с. Покупателям уже доставлены первые экземпляры.