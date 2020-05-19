Как на автозаводе Bentley борются с коронавирусом

Кстати, дабы реализовать некоторые из мер, пришлось модифицировать производство. Например, для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию в 2 м. Даже туалетные комнаты были переделаны таким образом, чтобы ими одновременно пользовалось меньше людей.

Кроме того, в число новых правил вошли дезинфекция оборудования и рабочих пространств, личная гигиена, а также поощрение за работу из дома (касается офисных сотрудников). А еще были по иному сделаны все входы и выходы, чтобы избежать скопления людей.

Тем временем в России стартовали продажи купе и кабриолетов Bentley Continental GT V8. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», ультрашикарные авто получили в распоряжение четырехлитровую бензиновую V-образную «восьмерку» мощностью 550 л. с. Покупателям уже доставлены первые экземпляры.