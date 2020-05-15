В России стартовали продажи роскошного Bentley Continental GT V8

Новые Bentley Continental GT V8 и GT V8 Convertible оснащены четырехлитровой бензиновой V-образной «восьмеркой» с двойным наддувом мощностью 550 л. с. и максимальным крутящим моментом в 770 Нм. Вместе с движком трудится восьмиступенчатый «автомат» и система активного полного привода. Авто до первой сотни «выстреливает» за 4 с, а его максимальная скорость достигает впечатляющих 318 км/ч.

Continental GT V8 традиционно получил отделку салона, выполненную вручную. По умолчанию, шикарная «двухдверка» оснащается 20-дюймовыми десятиспицевыми колесными дисками и матричной оптикой, а также адаптивным круиз-контролем и комплексом активной безопасности с камерами кругового обзора и системой ночного видения.