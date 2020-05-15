В России стартовали продажи роскошного Bentley Continental GT V8

Фото: Bentley
В марте 2019 года британский бренд, производящий люксовые автомобили, презентовал Bentley Continental GT в кузове купе и кабриолет, вооруженный бензиновым V8. Роскошная модель наконец добралась и до российского рынка. Подробности выяснил портал «АвтоВзгляд».

Новые Bentley Continental GT V8 и GT V8 Convertible оснащены четырехлитровой бензиновой V-образной «восьмеркой» с двойным наддувом мощностью 550 л. с. и максимальным крутящим моментом в 770 Нм. Вместе с движком трудится восьмиступенчатый «автомат» и система активного полного привода. Авто до первой сотни «выстреливает» за 4 с, а его максимальная скорость достигает впечатляющих 318 км/ч.

Continental GT V8 традиционно получил отделку салона, выполненную вручную. По умолчанию, шикарная «двухдверка» оснащается 20-дюймовыми десятиспицевыми колесными дисками и матричной оптикой, а также адаптивным круиз-контролем и комплексом активной безопасности с камерами кругового обзора и системой ночного видения.

Фото: Bentley

Новинка доступна у российских дилеров, а покупатели уже получили первые купе и кабриолеты. Официальные представители бренда рассказали, что реагируя на ситуацию с распространением коронавируса, компания открыла онлайн-продажи, а еще предоставляет сервис доставки и дистанционного обслуживания автомобилей.

Напомним, что в продуктовой линейке британской марки из Крю по-прежнему остается Bentley Continental GT с 635-сильным 12-цилиндровым твинтурбодвигателем объемом 6 л (максимальный крутящий момент 900 Нм). Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», этот агрегат занял свое место под капотом четырехместного купе около трех лет назад.

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15 мая 2020
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