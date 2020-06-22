Бюджетный KIA Rio может приехать на российский рынок с премиальными опциями

Дебют рестайлингового KIA Rio ожидается во второй половине 2020 года. Правда, точная дата пока неизвестна. Но то, что обновление уже не за горами, подтверждается еще и шпионскими снимками авто в версии X-Line, сделанными на питерской кольцевой и обнародованными пабликом «Русские автомобили». Судя по тому, какие части авто прикрыты камуфляжем, бестселлер порадует свежими решеткой радиатора, бамперами и оптикой.

В Европе Rio получил фальшрадаторную решетку зауженной формы в фирменном стиле, модернизированную оптику и бамперы. В салоне по центру передней панели разместился восьмидюймовый монитор «мультимедийки». Кроме того, у покупателей появилась возможность выбирать цвет декоративных накладок в интерьере.