Бюджетный KIA Rio может приехать на российский рынок с премиальными опциями

Дебют рестайлингового KIA Rio ожидается во второй половине 2020 года. Правда, точная дата пока неизвестна. Но то, что обновление уже не за горами, подтверждается еще и шпионскими снимками авто в версии X-Line, сделанными на питерской кольцевой и обнародованными пабликом «Русские автомобили». Судя по тому, какие части авто прикрыты камуфляжем, бестселлер порадует свежими решеткой радиатора, бамперами и оптикой.
В Европе Rio получил фальшрадаторную решетку зауженной формы в фирменном стиле, модернизированную оптику и бамперы. В салоне по центру передней панели разместился восьмидюймовый монитор «мультимедийки». Кроме того, у покупателей появилась возможность выбирать цвет декоративных накладок в интерьере.
Но, что гораздо важнее, «бюджетник» обзавелся внушительным списком электронных помощников и ассистентов. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», «Рио» получил системы экстренного торможения, удержания авто в выбранной полосе движения и распознавания дорожных знаков.
Что из этого богатства достанется модели на российском рынке, пока ясности нет. Но можно предположить, что с большой долей вероятности KIA Rio сохранит дореформенные моторы. Напомним, что сегодня авто оснащается 1,4-литровым движком мощностью 100 л. с. или 123-сильным объемом 1,6 л. Оба сочетаются как с «механикой», так и с АКП.