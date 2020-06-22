Китайский Lifan находится на грани финансового краха

Китайские СМИ поделились не слишком радостным известием: похоже, дни Lifan сочтены. Как оказалось, на компанию было подано 392 судебных иска на общую сумму в 2,906 млрд. юаней. По актуальному курсу эта сумма приравнивается к 410,7 млн. долларов или 28,5 млрд. рублей. Уточняется, что от Lifan денежных компенсаций через арбитраж требуют как покупатели, так и поставщики, дистрибьюторы и дочерние компании марки.

Если учитывать слабые продажи автомобилей бренда, славящихся не слишком высоким качеством, причем не только на просторах нашей родины, но и на домашнем рынке, то подобное положение вещей равносильно для автостроителя гибели. Поэтому ждать, что Lifan, к примеру, найдет в России новую сборочную площадку после неудачного сотрудничества с черкесским Derways, как писал портал «АвтоВзгляд» ранее, не приходится. Хотя год назад речь шла о том, что «Лифан» ведет переговоры с Haval насчет производства авто на заводе под Тулой.