Верховный суд РФ разъяснил, как правильно штрафовать водителей, нарушивших режим самоизоляции

Если коротко и по-русски, а не на сложном для простого человека юридическом языке, то ВС РФ вообще, по сути, отменил печально известный акт, принятый Мосгордумой и подписанный мэром Москвы, разрежающий столичным властям штрафовать граждан за нарушения режима самоизоляции (ст.3.18.1 КоАП Москвы). Точнее, Фемида разрешила это делать, но только в рамках не московского, а федерального КоАП — по ч. 1 ст. 20.61. И это очень важное обстоятельство.
Напомним, что наказание по указанной статье варьируется в диапазоне от 1000 до 30 000 рублей, однако верховные судьи подчеркнули, что при его назначении «необходимо иметь в виду, что такое наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности». Иначе говоря, столичные судьи, скорее всего, будут присуждать нарушителям теже «столичные» 4000—5000 рублей. Но, заметьте, что именно судьи, а не полицейские или сотрудники МАДИ, посколько рассмотрение дел по ч. 1 ст. 20.61 КоАП РФ — исключительно в их компетенции.
То есть эта статья КоАП РФ не предусматривает, как уже не раз писал портал «АвтоВзгляд», наложение штрафов через камеры фото- и видеофиксации. Ни за за нарушение режима самоизоляции в частности, ни за игнор режима повышенной готовности в целом. Составить протокол может только живое должностное лицо, а выписать штраф, повторимся, только — и исключительно — суд. Но если автовладелец все-таки получит «письмо счастья» от камеры, то обжаловать его после утвержденного Президиумом ВС РФ «Обзора…» будет проще пареной репы.
…Однако г-ну Собянину вряд ли захочется оправдываться перед Кремлем за то, что суды Москвы потонут под лавиной жалоб электората на неправомерно выписанные штрафы — особенно в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ. А это значит, что столичные комплексы автоматической фиксации на фронт борьбы с эпидемией коронавируса направлены не будут. Другое дело, что, согласно все тому же «Обзору…», в общем и целом указы мэра Москвы от 5 марта и 10 апреля 2020 года №12-УМ и №42-УМ более, чем лигитимны, а значит исполнять их — долг и обязанность москвичей (как бы они к ним ни относились). Так что если кто еще не оформил цифровой пропуск — поторопитесь.