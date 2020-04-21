Верховный суд РФ разъяснил, как правильно штрафовать водителей, нарушивших режим самоизоляции

То есть эта статья КоАП РФ не предусматривает, как уже не раз писал портал «АвтоВзгляд», наложение штрафов через камеры фото- и видеофиксации. Ни за за нарушение режима самоизоляции в частности, ни за игнор режима повышенной готовности в целом. Составить протокол может только живое должностное лицо, а выписать штраф, повторимся, только — и исключительно — суд. Но если автовладелец все-таки получит «письмо счастья» от камеры, то обжаловать его после утвержденного Президиумом ВС РФ «Обзора…» будет проще пареной репы.

…Однако г-ну Собянину вряд ли захочется оправдываться перед Кремлем за то, что суды Москвы потонут под лавиной жалоб электората на неправомерно выписанные штрафы — особенно в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ. А это значит, что столичные комплексы автоматической фиксации на фронт борьбы с эпидемией коронавируса направлены не будут. Другое дело, что, согласно все тому же «Обзору…», в общем и целом указы мэра Москвы от 5 марта и 10 апреля 2020 года №12-УМ и №42-УМ более, чем лигитимны, а значит исполнять их — долг и обязанность москвичей (как бы они к ним ни относились). Так что если кто еще не оформил цифровой пропуск — поторопитесь.