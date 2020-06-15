Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели

По условиям соглашения, автомобили будут распространяться через дилерскую сеть General Motors, а также Ravon. Заказы принимаются с 15 июня.

Первопроходцами на нашем рынке оказались старые новые Chevrolet Spark и Cobalt. Линейку бюджетников разбавила Nexia — да, все верно: та самая «Нексия», но под брендом Chevrolet.

«Спарк» доступен с 85-сильным моторчиком и «автоматом» от Aisin по цене в 720 000 рублей. От 750 000 рублей начинается прайс-лист на «Кобальт» и от 700 000 — на «Нексию». Обе легковушки щеголяют двигателем о 105 «лошадях» вкупе с шестискоростной АКП. На выбор — четыре комплектации.

Кстати, не исключено, что в обозримом будущем у нас могут появиться и другие модели Chevrolet. В частности, кроссовер Tracker и седан Malibu, также выпускаемые на мощностях узбекского завода.