Кроссовер Lifan X70 китайской сборки заметно подорожал в России

Напомним, что год назад этот китайский производитель вынужден был свернуть производство на российской сборочной площадке Derways в связи с возникшими у этого предприятия проблемами с государством. И, распродав складские запасы автомобилей, Lifan решил экспортировать в нашу страну продукцию, сошедшую с конвейера в КНР.

И первой ласточкой из Поднебесной оказался знакомый россиянам переднеприводный кроссовер Lifan X70 с тем же 2-литровым «атмосферником» мощностью 136 л. с. Но, что удивительно, несмотря на прежнее оснащение, ценник на модель значительно вырос: если модель, собранная в России стоила минимум 829 000 рублей, то теперь за импортный вариант придется выложить от 989 000 «деревянных». Самая дорогая комплектация Lifan X70 обойдется в 1 159 000, хотя версия, собранная на заводе Derways, продавалась за 1 090 000.

Конечно, с такой ценовой политикой китайцам будет крайне трудно конкурировать не только с Hyundai Creta стоимостью от 957 000 рублей, но и другими бюджетными одноклассниками, включая китайские же аналоги.