3 премиальных седана с «автоматом» и полным приводом за 600 000 рублей

Российский рынок дает уникальный шанс стать обладателем полноприводного седана премиального бренда. Многие машины сейчас стоят очень недорого. Но, скажем, имея в кармане 600 000 рублей, можно купить солидный автомобиль, который еще не успели «ушатать».
Audi A6
Такой машиной может стать Audi A6 второго поколения с пробегом под 200 000 км. Впервые модель представили в 1997 году, а в 2001 году провели рестайлинг. На освеженные экземпляры и обратим внимание.
Под капот полноприводных версий ставили бензиновый 1,8-литровый мотор в 150 сил, 2,4-литровый агрегат в 170 л. с., 2,7-литровый отдачей 250 «коней» и 220-сильный двигатель объемом 3 литра. Дизели представлены 2,5-литровым мотором разной степени форсировки — 163 и 180 «лошадок».
В целом, моторы надежны, но любят качественное и дорогое обслуживание. Поэтому после покупки подержанного экземпляра не стоит экономить на сервисе. Иначе, поломки неизбежны.
Такой важный расходник, как ремень ГРМ рекомендуют менять через каждые 60 000 км. При этом желательно поменять и помпу — она редко выхаживает две замены ремня.
С системой полного привода особых проблем нет. Но при осмотре обратите внимание на состояние сайлентблоков, сальников переднего моста, дифференциала и заднего моста. Легче поменять недорогие «резинки», чем потом выкладывать солидную сумму за дорогостоящий ремонт.
BMW 3-серии
Баварская «трешка» — еще одни претендент на покупку. Модель увидела свет в 1998 году, а рестайлинг седану провели в 2001 году. Полноприводные версии оснащали только мощными силовыми агрегатами. В списке бензиновых двигателей значатся моторы объемом 2,5 (192 л. с.) и 3,0 (231 л. с.) литра. «Дизелей» два: объемом 2,9 л (184 л. с.) и 3,0 л (204 л. с.).
Бензиновые движки доставляют мало хлопот. При должном техническом обслуживании они выхаживают без капремонта до 300 000 км. Владельцы сталкиваются лишь с отказами датчика расхода воздуха, датчиков положения распредвала и коленвала, а также залипанием клапана вентиляции картерных газов.
«Дизели» традиционно дороже в ремонте и сервисе. Из недостатков выделим дорогие запчасти и проблемы с заслонками во впускном коллекторе.
Самая частая проблема «трешки» — подвывающий задний редуктор. Если автомобиль дергает при переключении передач, скорее всего, скоро нужно будет менять крестовины карданного вала и полуоси.
Volvo S60
Шведский седан дебютировал в 2000 году, а в 2002 году в Volvo предложила версию с 2,4-литровым бензиновым двигателем (200 л. с.) и автоматически подключаемым полным приводом с муфтой Haldex. Позже появился и более мощный 2,5-литровый мотор отдачей 210 л. с. или 300 л. с.
2,4-литровый агрегат очень надежен, однако нужно регулярно контролировать зазоры клапанов. 2,5-литровый мотор также хлопот не доставит, но он значительно дороже в обслуживании, да к тому же, «прожорлив».
Схема полного привода проблем не знает, а вот «автомат» может подкинуть сюрпризов. Его характерные «болячки» — сбои в программном обеспечении и неисправности планетарного механизма.
Если говорит в целом о модели, то Volvo S60 довольно крепкий автомобиль, но обслуживать его дорого, а серьезная неисправность способна разорить владельца.