3 премиальных седана с «автоматом» и полным приводом за 600 000 рублей

Audi A6

Такой машиной может стать Audi A6 второго поколения с пробегом под 200 000 км. Впервые модель представили в 1997 году, а в 2001 году провели рестайлинг. На освеженные экземпляры и обратим внимание.

Под капот полноприводных версий ставили бензиновый 1,8-литровый мотор в 150 сил, 2,4-литровый агрегат в 170 л. с., 2,7-литровый отдачей 250 «коней» и 220-сильный двигатель объемом 3 литра. Дизели представлены 2,5-литровым мотором разной степени форсировки — 163 и 180 «лошадок».

В целом, моторы надежны, но любят качественное и дорогое обслуживание. Поэтому после покупки подержанного экземпляра не стоит экономить на сервисе. Иначе, поломки неизбежны.

Такой важный расходник, как ремень ГРМ рекомендуют менять через каждые 60 000 км. При этом желательно поменять и помпу — она редко выхаживает две замены ремня.

С системой полного привода особых проблем нет. Но при осмотре обратите внимание на состояние сайлентблоков, сальников переднего моста, дифференциала и заднего моста. Легче поменять недорогие «резинки», чем потом выкладывать солидную сумму за дорогостоящий ремонт.