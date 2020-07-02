Техобслуживание Ford Transit в России сильно подешевело

Ценник на плановое обслуживание Ford Transit с 1 июля упал более, чем на 30%. Так, первое ТО модели в наиболее популярной модификации — переднеприводного цельнометаллического фургона — обойдется в 11 400 рублей, что на 38% дешевле, нежели раньше. Если рассчитать средний прайс на ТО, то он окажется на 31% дешевле и составит 13 000 «целковых».

Напомним, что по регламенту для Ford Transit предусмотрено техобслуживание каждые 20 000 км или 1 год использования. Автомобиль проверяют по 44 пунктам.

Между тем портал «АвтоВзгляд» разобрался в устройстве климатической установки, созданной специально для «Транзита». Как создать идеальный климат в салоне американского фургона или микроавтобуса, можно узнать здесь.