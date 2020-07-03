Роскошный Bentley Continental GT получил новые руль и три цвета окраски кузова

Фото: Bentley
Только-только состоятельным россиянам стал доступен Bentley Continental GT, вооруженный битурбированным бензиновым V8, как британцы решили слегка освежить модель. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что модель расширила цветовую палитру окраски кузова, обзавелась рулем нового дизайна, а также увеличила список опций.

Рулевое колесо Bentley Continental GT, и ранее претендовавшее практически на безупречное, теперь щеголяет свежей изысканной формой и цветовым зонированием, а проще говоря, получило двухцветную оплетку. Обновка, нашпигованная датчиками и сенсорами, проверяющими положение рук водителя, положена уже в стартовой комплектации.

Кроме этого, Continental GT обогатился тремя новыми оттенками окраски кузова — насыщенным зеленым Viridian, зеленовато-кремовым Patina и серебристым Snow Quartz. А в качестве опции модель во всех модификациях получила панорамную крышу из поляризованного стекла.

Напомним, что в распоряжении Bentley Continental GT, представленного как в кузове купа, так и в кузове кабриолет, имеется два производительных бензиновых турбомотора — шестилитровый W12 мощностью 635 л. с. (900 Нм крутящего момента) и 550-сильный V8 объемом 4 л с максимальным крутящим моментом в 770 Нм — на выбор. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», авто, вооруженное «восьмеркой» на российский рынок прикатило в мае 2020 года.

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4 июля 2020
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