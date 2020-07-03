Роскошный Bentley Continental GT получил новые руль и три цвета окраски кузова

Кроме этого, Continental GT обогатился тремя новыми оттенками окраски кузова — насыщенным зеленым Viridian, зеленовато-кремовым Patina и серебристым Snow Quartz. А в качестве опции модель во всех модификациях получила панорамную крышу из поляризованного стекла.

Напомним, что в распоряжении Bentley Continental GT, представленного как в кузове купа, так и в кузове кабриолет, имеется два производительных бензиновых турбомотора — шестилитровый W12 мощностью 635 л. с. (900 Нм крутящего момента) и 550-сильный V8 объемом 4 л с максимальным крутящим моментом в 770 Нм — на выбор. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», авто, вооруженное «восьмеркой» на российский рынок прикатило в мае 2020 года.