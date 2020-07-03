3 способа быстро зарядить ноутбук в автопутешествии на природу

Год 2020-й запомнится всем и каждому, причем не только в России, но и в мире. Коронавирус уже расставил точки по новым местам, но у медали есть и обратная сторона: абсолютное большинство работодателей в крупных городах осознали, что работники могут работать из дома. Точнее, даже «не из офиса»: грамотно составленный план и добротный интернет-сигнал позволил многим в полном объеме совершать свою трудовую деятельность из деревень и дач. Так почему бы не сохранить этот всем выгодный вариант: одним больше не нужен огромный и дорогой офис, а другим — длительная и затратная дорога на работу.

Российский мобильный интернет, которому позавидуют и многие более развитые европейские страны, позволяет построить себе годное рабочее место даже на берегу озера. Вышел из палатки, искупался и сел работать свою работу. Мечта! Все хорошо, кроме разве что отсутствия электрической розетки на ближайшей сосне.

В оборудованных кемпингах на берегу моря или в заповеднике электричество уже давно подведено, но в по-настоящему диких местах его придется везти с собой. Первый и самый простой способ — powerbank, от которого сегодня можно запитать даже холодильник и завести автомобиль. Объем батарейки зависит исключительно от потребности и цены, а на рынке уже можно встретить настоящий монстров, способных заряжать ноутбук несколько дней. Но когда и этого недостаточно, можно отыскать специальные преобразователи, позволяющие заряжать «лэптоп» от автомобильного прикуривателя. Настроил нужный вольтаж и работай: автомобильная батарея продержится долго, а зарядить ее можно, повернув ключ в замке зажигания. Главное — не забывать это периодически делать.