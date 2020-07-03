В Москве засветилась новая KIA Optima

Если верить снимкам и данным, опубликованным клубным форумом KIA Club, новая KIA K5 участвовала в фотосессии. А это значит, что до российской презентации осталось рукой подать.

Правда, точная дата пока неизвестна. По некоторым данным, авто уже начали собирать на калининградском «Автоторе». А старт его продаж намечен на текущее лето.