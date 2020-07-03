В Москве засветилась новая KIA Optima

Если верить снимкам и данным, опубликованным клубным форумом KIA Club, новая KIA K5 участвовала в фотосессии. А это значит, что до российской презентации осталось рукой подать.
Правда, точная дата пока неизвестна. По некоторым данным, авто уже начали собирать на калининградском «Автоторе». А старт его продаж намечен на текущее лето.
Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, «четырехдверку» для наших соотечественников снарядят парой бензиновых моторов — на выбор: 150-сильным объемом 2 л, агрегатированным с шестискоростным «автоматом», и 2,5-литровым мощностью 194 л. с., трудящимся с восьмиступенчатой АКП. Младший движок, к слову, нам уже известен по соплатформенной Hyundai Sonata.
Корейский конкурент Toyota Camry, Volkswagen Passat и Mazda6 со сменой поколений получил новые габариты. KIA K5 стал длиннее своего предшественника на 50 мм (достигает 4905 мм) и ниже — на 20 мм (1445 мм), при этом сохранив прежнюю ширину (1860 мм).