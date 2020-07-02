«Бигфут» на базе УАЗа: первый тест-драйв вездехода «Ермак»

Первое, что бросается в глаза — огромных размеров колеса. Благодаря этим гигантам из мира спецтехники внедорожник играючи перемалывает любую грязь и сохраняет положительную плавучесть. Размеры колес поистине впечатляют — 28.1 R26. А производят такие в Беларуси. Специально для них были спроектированы и сварены диски, собрана новая пружинная подвеска с самодельными рычагами. А за дистанционную подкачку шин отвечает армейская система СРДВШ (Система регулировки давления в шинах) с двумя компрессорами T-Max, управляемых из салона.

Разумеется, установка шин такого размера и с подобным протектором потребовала соразмерных расширителей арок. В противном случае, после первой же лужи Ермак был бы уделан грязью, что называется, по уши. А поскольку «бигфут» ростом с высокую фуру, и скакать с него на землю и обратно довольно проблематично, расширители сделали жесткими. И теперь по ним можно обойти внедорожник по кругу, не спускаясь на землю.

Установка огромных колес потребовала и усиления в мостах. Стоковые УАЗовские не подошли — слабоваты оказались. Поэтому их заменили на мосты с самоблокирующимися дифференциалами от ГАЗ-66, в народе называемом «Шишигой». И установили аж две раздатки, чтобы подобрать оптимальные передаточные числа в трансмиссии. Одна раздатка — УАЗовская, другая — от БТР. Собственно, благодаря этому инженерному решению огромные колеса Ермака играючи вращаются и пережевывают вязкую грязь.