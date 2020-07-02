«Бигфут» на базе УАЗа: первый тест-драйв вездехода «Ермак»

Нынче бездорожных монстров, переделанных из рядовых моделей того же УАЗа — пруд пруди. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с одним из таких проектов.
Да, модели УАЗ — наиболее подходящие доноры для строительства настоящих повелителей бездорожья. Вот и ребята из команды «Ермак Team» выбрали для постройки своего «бигфута» внедорожник Hunter, обозвав его Ермаком. Пожиратель оффроуда получил раздатку от БТР, мосты от ГАЗ-66 и другие интересные узлы-агрегаты, благодаря которым ему даже не суждено утонуть. Впрочем, обо всем по порядку.
Первое, что бросается в глаза — огромных размеров колеса. Благодаря этим гигантам из мира спецтехники внедорожник играючи перемалывает любую грязь и сохраняет положительную плавучесть. Размеры колес поистине впечатляют — 28.1 R26. А производят такие в Беларуси. Специально для них были спроектированы и сварены диски, собрана новая пружинная подвеска с самодельными рычагами. А за дистанционную подкачку шин отвечает армейская система СРДВШ (Система регулировки давления в шинах) с двумя компрессорами T-Max, управляемых из салона.
Первое, что бросается в глаза — огромных размеров колеса. Благодаря этим гигантам из мира спецтехники внедорожник играючи перемалывает любую грязь и сохраняет положительную плавучесть. Размеры колес поистине впечатляют — 28.1 R26. А производят такие в Беларуси. Специально для них были спроектированы и сварены диски, собрана новая пружинная подвеска с самодельными рычагами. А за дистанционную подкачку шин отвечает армейская система СРДВШ (Система регулировки давления в шинах) с двумя компрессорами T-Max, управляемых из салона.
Разумеется, установка шин такого размера и с подобным протектором потребовала соразмерных расширителей арок. В противном случае, после первой же лужи Ермак был бы уделан грязью, что называется, по уши. А поскольку «бигфут» ростом с высокую фуру, и скакать с него на землю и обратно довольно проблематично, расширители сделали жесткими. И теперь по ним можно обойти внедорожник по кругу, не спускаясь на землю.
Установка огромных колес потребовала и усиления в мостах. Стоковые УАЗовские не подошли — слабоваты оказались. Поэтому их заменили на мосты с самоблокирующимися дифференциалами от ГАЗ-66, в народе называемом «Шишигой». И установили аж две раздатки, чтобы подобрать оптимальные передаточные числа в трансмиссии. Одна раздатка — УАЗовская, другая — от БТР. Собственно, благодаря этому инженерному решению огромные колеса Ермака играючи вращаются и пережевывают вязкую грязь.
Возросшая масса внедорожника безусловно негативно сказалась на его способности тормозить. Чтобы улучшить положение дел и повысить эффективность механизмов, на него установили дисковые тормоза с передними суппортами от «Соболя».
Но не все УАЗовские агрегаты оказались никчемными для Ермака. Его создатели, например, оставили махине родной 409-й двигатель и механическую коробку передач фирмы «Даймос». А вот рулевой редуктор достался ему от «Патриота», так сказать, по-братски.
Самое сложное — это попасть в кабину Ермака. Дорожный просвет внедорожника, если мерить по первым порогам, под метр. Не обладая должной прыгучестью, с тремором в слабых рученьках на такую высоту не взобраться. Не помогут и висячие подножки из цепей. Но если вы упертый, и справились с первым заданием, то дальше будет еще легче. Следующая подножка — с секретом. Помимо своего прямого предназначения, она выполняет функцию запасного бака. Баки-подножки установлены на Ермаке с обеих сторон.
Что вы знаете о высокой посадке? Любой, даже самый высокий стандартный внедорожник не даст вам такого обзора с водительского кресла, как Ермак. По ощущениям — это как выйти на балкон второго этажа. С высоты воробьиного полета открываются поистине роскошные виды на дорогу и всякую автомелочь, трущуюся у больших колес внизу.
Ключ на старт. Звук двигателя удивил — работает, нет, тикает, как часики. Сперва, я вообще подумал, что он не заведен. Пришлось даже нажать педаль газа, чтобы удостовериться. А дальше все, как в обычном УАЗе, ну разве что с небольшими исключениями.
На огромных шинах Ермак едет медленно, плавно покачиваясь и переваливаясь с боку на бок, словно пухляк, решившийся на свою первую в жизни пробежку. По лесу внедорожник удалось разогнать до 50 км/ч, двигаясь на третьей передаче. На трассе его крейсерская скорость достигает 70 км/ч. Впрочем, нам туда не надо.
Держим курс в заболоченный песчаный карьер, попутно пропуская под колесами лужи, грязь, буераки (те, через которые на рядовом внедорожнике не перепрыгнуть), мощеную колотым на крупные куски бетоном дорогу и подминая под себя плантации борщевика (кто-то же, в конце концов, должен с ним бороться). Вообще, трудно представить, какое бездорожье не по его резиновым зубам.
На Ермаке ты выбираешь направление, жонглируешь давлением в шинах, а все остальное делает с виду неуклюжий «бигфут». Пахота или ухабистая местность — скидываешь давление до двух атмосфер, и катишь себе, как по ровному асфальту. В салоне лишь слегка покачивает. Выкатился на асфальт — добавляешь давления, и «здоровяк» идет плотнее, раскачки и кренов меньше.
А вот поворачивать на Ермаке не так просто. Угол поворота колес — минимальный, что, в свою очередь, увеличивает радиус разворота внедорожника. Поэтому к упражнениям приходится готовиться заранее, выкручивая руль в нужную сторону метра за два до планируемого маневра. Ну а если уж проскочил — не беда: тормозит Ермак уверенно и эффективно. Заход на вторую попытку помогают сделать установленные камеры спереди и сзади, а также хорошая обзорность в зеркалах. Кстати, при движении задом я больше ориентировался именно по ним и по расширителям арок — очень удобно отслеживать габариты этого монстра.
Ермак — большая игрушка с дюжим характером и возможностями. Перемещаться на нем по дорогам общего пользования — то еще удовольствие. Но когда речь заходит о том, чтобы добраться до труднодоступных мест, он незаменим. Главное, выбираясь из него тщательно проверять каждый свой шаг, потому как лететь до земли, промахнувшись по подножке, придется довольно долго. Да и будет ли под его колесами земля, а не трясина или озеро — тоже вопрос.