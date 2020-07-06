Официально рассекречен интерьер нового Mercedes-Benz S-класса

Дебют нового Mercedes-Benz S-класса намечен на сентябрь. А до этого штутгартцы расскажут, чем порадует седан свежей генерации. Итак, 8 июля 2020 года будут раскрыты подробности о мультимедийном комплексе MBUX, 29 июля — о системах безопасности, а 12 августа разработчики расскажут о роскоши и комфорте новинки.

А из актуального тизера можно понять, что вместо «приборки» и тачскрина информационно-развлекательного комплекса, объединенного в один большой экран, потребителей ждут раздельные планшеты. Причем монитор «мультимедийки» возьмет на себя функцию управления климатической установкой автомобиля.