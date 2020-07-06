Официально рассекречен интерьер нового Mercedes-Benz S-класса

Дебют нового Mercedes-Benz S-класса намечен на сентябрь. А до этого штутгартцы расскажут, чем порадует седан свежей генерации. Итак, 8 июля 2020 года будут раскрыты подробности о мультимедийном комплексе MBUX, 29 июля — о системах безопасности, а 12 августа разработчики расскажут о роскоши и комфорте новинки.
А из актуального тизера можно понять, что вместо «приборки» и тачскрина информационно-развлекательного комплекса, объединенного в один большой экран, потребителей ждут раздельные планшеты. Причем монитор «мультимедийки» возьмет на себя функцию управления климатической установкой автомобиля.
Но стоит отметить, что и экстерьер, и салон нового Mercedes-Benz S-класса уже успели предстать во всей красе на шпионских снимках. Как сообщал ранее портал «АвтоВзгляд», новинку поймали в объективы вездесущие папарацци во время дорожных тестов на дорогех Поднебесной. Ознакомиться со снимками можно здесь.
По непроверенным данным, модель получит на вооружение не только классические моторы внутреннего сгорания, но и гибридные силовые установки. Кстати, в это же время к премьере готовится S-класс и в роскошной версии Maybach. Его презентация ожидается в начале 2021 года.