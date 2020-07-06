«Фронтовики» Путина помогут посадить Михаила Ефремова за смертельное ДТП

Буквально на днях адвокат телеведущего, устроившего «пьяную» аварию со смертельным исходом, сделал головокружительное заявление — Михаил Ефремов определенно виноват. Да только в том, что в ДТП участвовал его автомобиль. Не поспоришь, ведь дорогостоящий внедорожник Jeep Grand Cherokee действительно убил человека. А вдруг совсем не из-за того, что за рулем сидел в стельку пьяный актер? Быть может, причиной выезда на «встречную» полосу стал заводской дефект самой машины. Да, если в происшествии эксперты признают «виновным» звездного «коня», то сама звезда отделается лишь штрафом в 30 000 рублей и на полтора года превратится в пешехода.

Впрочем, с подобным развитием событий категорически не согласны представители Общероссийского народного фронта, готовые оказать родственникам погибшего в том злосчастном ДТП Сергея Захарова «любую правовую помощь, чтобы виновник не ушел от ответственности».