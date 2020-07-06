«Фронтовики» Путина помогут посадить Михаила Ефремова за смертельное ДТП

Буквально на днях адвокат телеведущего, устроившего «пьяную» аварию со смертельным исходом, сделал головокружительное заявление — Михаил Ефремов определенно виноват. Да только в том, что в ДТП участвовал его автомобиль. Не поспоришь, ведь дорогостоящий внедорожник Jeep Grand Cherokee действительно убил человека. А вдруг совсем не из-за того, что за рулем сидел в стельку пьяный актер? Быть может, причиной выезда на «встречную» полосу стал заводской дефект самой машины. Да, если в происшествии эксперты признают «виновным» звездного «коня», то сама звезда отделается лишь штрафом в 30 000 рублей и на полтора года превратится в пешехода.
Впрочем, с подобным развитием событий категорически не согласны представители Общероссийского народного фронта, готовые оказать родственникам погибшего в том злосчастном ДТП Сергея Захарова «любую правовую помощь, чтобы виновник не ушел от ответственности».
– Вся эта история начинает напоминать ужасное телевизионное шоу. Казалось бы, все очевидно, ПДД должны быть едины для всех! Но вокруг этого дела начали происходить странные движения, включая эпатажное заявление адвокатов о невиновности Ефремова. Человек совершил преступление, это запечатлено на камерах видеонаблюдения, оно совершено в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством, и за это нарушитель должен ответить перед судом, — заявил порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Напомним, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Деяние, совершенное «лицом, находящимся в состоянии опьянение», предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Интересно, когда будет у столь громкого спектакля «хэппи-энд», и для кого он окажется «хэппи», а для кого «энд»?