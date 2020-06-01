В каких автомобилях люди чаще всего попадают в смертельные ДТП

Специалисты Страхового института дорожной безопасности Соединенных Штатов (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) каждые четыре года анализируют статистику по авариям и рассчитывают уровень смертности в дорожных столкновениях.
Как показали данные за последний отчетный период, то есть с 2015 года по 2018-й, за малым исключением для всех субкомпактных моделей число погибших при авариях самые высокие. В то же время некоторые среднеразмерные кроссоверы выдали нулевую смертность.
Итак, самый высокий уровень смертей зафиксировали при ДТП с участием Ford Fiesta — 141 погибший на 1 млн. зарегистрированных авто. Второе место трагичного рейтинга занял Hyundai Accent (в России известный под именем Solaris) с показателем в 116 смертельных случаев. Также в пятерку антилидеров попали Chevrolet Sonic, в нашей стране продававшийся как Aveo (98 случаев), Nissan Versa Note, известный еще как Note второго поколения (96 погибших), и FIAT 500 (95 смертей на миллион авто).
В хит-параде моделей, на чьей совести нет ни одного погибшего, свои места заняли кроссоверы Infiniti QX60, Land Rover Range Rover Evoque, Lexus NX и Porsche Cayenne, а также седан Mercedes-Benz C-класса и большой внедорожник GMC Yukon XL.
Примечательно, что в число «бессмертных» авто вошел и маленький Volkswagen Golf — в виде исключения. В то же время «Гольф» в предыдущий отчетный период оказался одним из самых худших с результатом в 63 жертвы.
Тем временем в России, по статистике, число аварий с пострадавшими хотя и не сильно, но сократилось — в 2019 году на 2,2% по сравнению с показателями годичной давности. А число ДТП с погибшими — на 6,8%. Причем, как сообщал портал «АвтоВзгляд», регионом с самым низким количеством пострадавших в автомобильных столкновениях стала Чеченская Республика.