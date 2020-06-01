В каких автомобилях люди чаще всего попадают в смертельные ДТП

Специалисты Страхового института дорожной безопасности Соединенных Штатов (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) каждые четыре года анализируют статистику по авариям и рассчитывают уровень смертности в дорожных столкновениях.

Как показали данные за последний отчетный период, то есть с 2015 года по 2018-й, за малым исключением для всех субкомпактных моделей число погибших при авариях самые высокие. В то же время некоторые среднеразмерные кроссоверы выдали нулевую смертность.

Итак, самый высокий уровень смертей зафиксировали при ДТП с участием Ford Fiesta — 141 погибший на 1 млн. зарегистрированных авто. Второе место трагичного рейтинга занял Hyundai Accent (в России известный под именем Solaris) с показателем в 116 смертельных случаев. Также в пятерку антилидеров попали Chevrolet Sonic, в нашей стране продававшийся как Aveo (98 случаев), Nissan Versa Note, известный еще как Note второго поколения (96 погибших), и FIAT 500 (95 смертей на миллион авто).