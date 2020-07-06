Сколько может стоить в России «заряженная» Mazda3 с полным приводом

Самую мощную Mazda3 «зарядили» 231-сильной «турбочетверкой» Skyactiv-G объемом 2,5 л, выдающей на пике до 420 Нм крутящего момента. Стоит отметить, что этот мотор российским фанатам марки уже знаком: его можно найти под капотом седана Mazda6 или кроссовера CX-9.

В пару к движку определили шестиступенчатый «автомат», как, собственно, и у вышеупомянутых паркетника и «четырехдверки». Причем АКП передает тягу на обе оси. Похоже, серьезных внешних отличий у «горячей» Mazda3 от модели с менее производительными движками не будет.

Именно в такой модификации Mazda3 будет представлена в мексиканских шоу-румах. Премьера новинки с ценником от 489 900 песо (без малого 1 590 000 рублей по актуальному курсу) намечена на 8 июля 2020 года. Видимо, тогда и будут раскрыты ее динамические характеристики.

Приедет ли когда-нибудь такое авто в Россию — неизвестно, хотя оно определенно нашло бы своих поклонников. Напомним, что сейчас «трешка» в наших краях комплектуется 1,5-литровым мотором, развивающим 120 л. с., или 150-сильным на 2 л. и оценивается в сумму от 1 523 000 рублей. Привод — передний.