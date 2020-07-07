KIA запатентовала в России названия для двух новых моделей

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились два новых патента на названия KIA K4 и KIA K6. Модель K4 в продуктовой линейке марки уже существует, но представлена только на китайском рынке. Речь идет о компактном седане, впервые представленном на автосалоне в Пекине в 2014 году.
А вот K6 — совершенно новое имя. Не исключено, что его присвоят фастбэку KIA Stinger. Но это всего лишь предположение. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, модель вполне может не дождаться смены поколения и сойти с дистанции.
Продажи «Стингера» не оправдали ожиданий и оказались слишком низкими. Кроме того, он создает конкуренцию соплатформенной Genesis G70, отрицательно влияя на популярность премиального «собрата».
Но до того, как «Стингер» канет в Лету, ему еще светит рестайлинг. Поэтому корейская «зажигалка» в нашей стране еще вполне может успеть получить новое имя. А вот появление KIA K4, не продающегося больше нигде, кроме как в Поднебесной, кажется маловероятным. Скорее всего, получение этого патента связано с юридическими тонкостями. Впрочем, время покажет.