KIA запатентовала в России названия для двух новых моделей

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились два новых патента на названия KIA K4 и KIA K6. Модель K4 в продуктовой линейке марки уже существует, но представлена только на китайском рынке. Речь идет о компактном седане, впервые представленном на автосалоне в Пекине в 2014 году.

А вот K6 — совершенно новое имя. Не исключено, что его присвоят фастбэку KIA Stinger. Но это всего лишь предположение. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, модель вполне может не дождаться смены поколения и сойти с дистанции.