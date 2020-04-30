Китайские кроссоверы в России в условиях кризиса: есть ли шансы на успех

С учетом слабеющего курса рубля на фоне набирающих силу глобальных экономических катаклизмов, потребителю уже приходится мириться с ценником бюджетного кроссовера в миллион с лишним «деревянных», все чаще отдавая предпочтение более дешевым транспортным средствам.
И в таких условиях у китайских производителей с их относительно недорогими, но хорошо «нафаршированными» опциями комфорта машинами, есть все шансы еще успешнее бороться за кошелек и сердце российского автолюбителя. И во многом их успех будет зависеть от репутации, которую бренды из КНР успели у нас заработать за последние годы…
Haval: плюс российская сборка
Когда марка Haval только появилась на российском рынке, ходили слухи, что кудесники из компании Great Wall решили покорить нас премиальным продуктом. Правда, вскоре представители бренда поторопились откреститься от нескромного позиционирования. Тем не менее, цены на продукцию этой марки из Поднебесной всегда были несколько выше, чем у других «китайцев». Но, с другой стороны, это в полной мере оправдано — прайсы автомобилей вполне соответствуют их качеству.
Среди конкурентных преимуществ Haval можно выделить не только надежность в эксплуатации, но и привлекательный корпоративный дизайн, самый большой модельный ряд среди земляков, а также богатый список опций. Неслучайно лидером продаж среди «китайцев» в этом году стал Haval F7, который обойдется с учетом спецпредложений в сумму от 1 289 000 рублей. Самый доступный в модельном ряду кроссовер H2 стоит от 1 078 000 «деревянных».
И российский автолюбитель по достоинству оценил старания инженеров, дизайнеров и маркетологов марки плюс тот факт, что ее машины собираются в России: в первом квартале 2020 года Haval реализовал 4047 автомобилей, став первым среди китайцев и 18-м в общем рейтинге продаж.
Geely: большие амбиции
По понятным причинам, только ленивый автолюбитель не пытался найти сходство между статусными «шведами» Volvo и бюджетными китайскими Geely. Как бы там ни было, но этот бренд из Поднебесной также держит высокую марку на нашем рынке в плане качества и надежности, что подтверждают высокие продажи паркетника Geely Atlas с ценником от 1 204 990 рублей. Модель занимает второе место в рейтинге продаж китайских авто. Базовая стоимость самого доступного кроссовера этого бренда Geely Emgrand X7 стартует от 1 029 990.
Напомним, что марка радует своими эффектными новинками: недавно на российском рынке появился кроссовер Geely Coolray, а в ближайшей перспективе ожидается выход обновленного Atlas Pro. Поэтому можно предположить, что, заняв по итогам первого квартала этого года второе место среди «поднебесных» брендов и продав 2466 авто (20-е место в общем зачете), Geely имеет все шансы в скором времени нагнать лидера.
Chery: без козырей
Компанию Chery можно назвать ветераном российского авторынка, где она уже много лет ведет торговлю с переменным успехом. Продукция этого бренда отличается привлекательными ценами — самый доступный, хотя и сильно морально устаревший, кроссовер в модельном ряду Chery Tiggo 3 обойдется всего в 749 900 рублей, почему и остается локомотивом продаж марки. А Chery Tiggo 4 стоимостью от 859 900 рублей на данный момент занимает четвертое место в модельном рейтинге продаж китайских авто.
Что касается недавно поступившего на наш рынок флагмана модельного ряда марки семиместного Chery Tiggo 8, то вряд ли он составит серьезную конкуренцию одноклассникам даже с учетом со своей доступной ценой от 1 519 900 рублей. Да и в целом низкая стоимость моделей Chery обусловлена откровенной экономией, которая бросается в глаза при ближайшем знакомстве.
И прежде всего это касается ездовых характеристик автомобилей — настройки подвески, параметры управляемости и динамики оставляют желать лучшего. Так что на фоне сильных конкурентов перспективы развития этой китайской марки далеко не радужны. Но пока она занимает на нашем рынке третье место среди автостроителей из КНР и 26-е в целом, пристроив в первом квартале 1689 своих авто.
Changan: привычные стереотипы
Компания Changan представлена на российском рынке пятью разнокалиберными кроссоверами стоимостью от 799 900 до 1 339 900 рублей. Самый дешевый из них — компактный Changan CS35 — остается локомотивом продаж модельного ряда бренда. Изменит ли ситуацию поступивший на наш рынок обновленный Changan CS75 FL за 1 449 900 рублей, покажет время.
Увы, продукция этой марки соответствует едва ли не всем устаревшим стереотипам, закрепившимся за китайскими авто еще в давнюю пору. Модели Changan грешат тотальной экономией, заимствованным дизайном, архаичным оборудованием и скромными ездовыми характеристиками, что позволяет отвести этому китайскому бренду предпоследнюю строчку нашего рейтинга, четвертую — среди остальных китайских товарищей, и 29-ю в общем зачете автопроизводителей по версии AEБ. В первом квартале марка продала 1245 транспортных средств.
DongFeng: не все потеряно
Последнюю позицию в нашем рейтинге занимает компания DongFeng, которая предлагает на нашем рынке два кроссовера: семиместный DFM 580 стоимостью от 1 190 000 рублей и DFM AX7, цены на который стартуют от 1 229 000. В соотношении цены и качества эти машины можно смело считать золотой серединой в рейтинге китайских автомобилей. А более успешные продажи сдерживаются короткой модельной линейкой и не очень внятной маркетинговой политикой.
Правда, не так давно стало известно, что DFM 580 будет выпускаться на совместном предприятием «Юнисон» на заводе в Белоруссии. Каким образом локализация модели отразится на ее продажах, покажет время, а пока DongFeng теряет свои рыночные позиции. В первом квартале, по данным АЕБ, удалось продать всего 269 авто DFM, а это на 13% меньше показателей прошлого года. С другой стороны, учитывая стремительное и самое серьезной среди китайцев, падение продаж у некогда многолетнего лидера сегмента, компании Lifan (-69%), у DFM, с учетом вышесказанного, есть все шансы поправить ситуацию.