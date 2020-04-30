Китайские кроссоверы в России в условиях кризиса: есть ли шансы на успех

С учетом слабеющего курса рубля на фоне набирающих силу глобальных экономических катаклизмов, потребителю уже приходится мириться с ценником бюджетного кроссовера в миллион с лишним «деревянных», все чаще отдавая предпочтение более дешевым транспортным средствам.

И в таких условиях у китайских производителей с их относительно недорогими, но хорошо «нафаршированными» опциями комфорта машинами, есть все шансы еще успешнее бороться за кошелек и сердце российского автолюбителя. И во многом их успех будет зависеть от репутации, которую бренды из КНР успели у нас заработать за последние годы…

Haval: плюс российская сборка

Когда марка Haval только появилась на российском рынке, ходили слухи, что кудесники из компании Great Wall решили покорить нас премиальным продуктом. Правда, вскоре представители бренда поторопились откреститься от нескромного позиционирования. Тем не менее, цены на продукцию этой марки из Поднебесной всегда были несколько выше, чем у других «китайцев». Но, с другой стороны, это в полной мере оправдано — прайсы автомобилей вполне соответствуют их качеству.